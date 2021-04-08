ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Станет началом конца Украины». В Кремле пригрозили Киеву

08.04.2021 17:27 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Замглавы Администрации президента РФ Дмитрий Козак недвусмысленно пригрозил властям Украины.

«Станет началом конца Украины». В Кремле пригрозили Киеву
Фото с сайта RT

По его словам, передает РБК, «начало боевых действий [на Донбассе] — это начало конца Украины. Это самострел, выстрел себе не в ногу, а в висок», — сказал Козак.

Чиновник также отметил, что к гибели украинского государства приведет и ее вступление в североатлантический альянс.

Козак утверждает, что Москва не заинтересована в ограничении суверенитета Украины или отторжении ее территории.

Он сказал, что Россию в этой связи интересует лишь защита своих граждан и соседство со стабильным и дружественным государством.

«Все зависит от того, каким будет масштаб пожара. Если там будет, как говорит наш президент, устроена Сребреница, видимо, вынуждены будем встать на защиту», — сказал Козак.

Отметим, что в Украине уверяют об активизации России на непризнанных территориях. В частности, экс-министр иностранных дел Павел Климкин рассказал ТСН, что сейчас в ОРДЛО российский паспорт «можно получить за пару недель»: «Проводят собрания на предприятиях, впихивают эти паспорта, которые привязывают к полисам здравоохранения, чтобы можно было получить услуги в Ростове или еще где-то в России».

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Замглавы Администрации президента РФ Дмитрий Козак недвусмысленно пригрозил властям Украины.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лідар АГП: «На Акрэсціна не збівалі. Яны знайшлі іншыя магчымасці для катаванняў»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by