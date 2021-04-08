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Меркель призвала Путина отвести войска от границы с Украиной

08.04.2021 17:39 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) в четверг, 8 апреля, в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным обсудила "усиление российского военного присутствия" на украинской границе и призвала российского лидера сократить это военное присутствие в регионе с целью деэскалации.

Об этом сообщает пресс-служба правительства ФРГ, передает DW.

Отмечается, что темой разговора двух политиков стала также ситуация вокруг находящегося в заключении российского оппозиционера Алексея Навального, который в конце марта объявил голодовку, чтобы добиться права на общение с врачом, которому он доверяет.

Со своей стороны, пресс-служба президента РФ сообщила, что Путин обратил внимание Меркель на "провокационные действия Киева", который обостряет обстановку на линии соприкосновения. Что касается здоровья Алексея Навального, то здесь в Кремле ограничилась замечанием, что эта тема была "затронута" в связи с проявленным федеральным канцлером интересом.

Другими темами разговора Меркель и Путина стали ситуации в Сирии, Ливии и Боснии и Герцеговине, указывает пресс-служба канцлера ФРГ.

Беларусь, судя по всему, канцлера ФРГ больше не интересует.

 
 
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Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) в четверг, 8 апреля, в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным обсудила "усиление российского...
 
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