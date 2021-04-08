Власти отчитались о результатах общественного обсуждения: гомельчане одобрили стройку в зеленой зоне

Источник материала: Tut.by

В Администрации Железнодорожного района Гомеля завершилось общественное обсуждение архитектурно-планировочной концепции объекта «Многоквартирный жилой дом по проспекту Космонавтов (в районе жилого дома № 84) в г. Гомеле». Об этом сообщает «Флагшток». В протоколе, составленном по результатам обсуждения, сообщается, что в администрацию поступило 22 обращения с одобрением строительства. При этом не сказано, сколько обращений было против.





Заказчик строительства- областной УКС — планирует возвести 10-этажный панельный дом на 60 квартир в квартале уже сложившейся застройки на месте зеленой зоны. Выбор места аргументировался заказчиком следующим образом: «в связи с трудным экономическим положением в целях экономии бюджетных средств».

В протоколе результатов общественного обсуждения отмечено, что размещение жилого дома на указанном участке соответствует градостроительным регламентам использования территории. Однако согласно Схеме озелененных территорий общего пользования Железнодорожного района, презентация и обсуждение которой проходило во второй половине 2020 года, данная территория была включена в схему под № 1 с условным названием «Парк у детского сада № 136». На такой территории строительство запрещается.





В районной архитектуре администрации уже несколько дней никто не подымает трубку, поэтому уточнить что-то по результатам общественного обсуждения не удалось.

В Управлении архитектуры и градостроительства тоже не смогли помочь: главный специалист Анастасия Белковец не знает, сколько человек высказались против застройки. Как пояснил специалист, администрация сообщила только про те сообщения, в которых гомельчане одобрили стройку.

Согласно протоколу, составленному по итогам общественных обсуждений, единственными рекомендациями по изменению существующего проекта, названы рассмотрение возможности на стадии проектирования устройства дополнительных спортивных площадок в районе застройки и рекомендация предусмотреть иные варианты размещения парковочных мест.