Антуан Гризманн в третий раз стал отцом. Всего его дети родились в один день!

Источник материала: Tut.by

Французский футболист, нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн сегодня в третий раз стал отцом. Но интересно даже не это, а то, что все его дети родились в один день, пишет eurosport.

Его первая дочь Мия родилась 8 апреля 2016 года, 8 апреля 2019-го у него родился сын Амаро, а сегодня, 8 апреля 2021 года, у него родилась дочь Альба.

Всех троих ему родила Эрика Чоперена, с которой Антуан познакомился в декабре 2011 года, когда выступал за «Реал Сосьедад». Летом 2017 пара сыграла свадьбу.