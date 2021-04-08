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Антуан Гризманн в третий раз стал отцом. Всего его дети родились в один день!

08.04.2021 17:39 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Французский футболист, нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн сегодня в третий раз стал отцом. Но интересно даже не это, а то, что все его дети родились в один день, пишет eurosport.

Его первая дочь Мия родилась 8 апреля 2016 года, 8 апреля 2019-го у него родился сын Амаро, а сегодня, 8 апреля 2021 года, у него родилась дочь Альба.

Всех троих ему родила Эрика Чоперена, с которой Антуан познакомился в декабре 2011 года, когда выступал за «Реал Сосьедад». Летом 2017 пара сыграла свадьбу.

 
 
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