Доски стали «золотыми»: пиломатериалы подорожали в два раза. Разбираемся, что происходит

Источник материала: Tut.by

«Что случилось с ценами на пиломатериалы?» — такой вопрос задают читатели, озадаченные стоимостью пиломатериалов. Для тех, кто не в теме: древесина в этом строительном сезоне стоит в два раза дороже, чем в прошлом. В чем причина такого роста?





Цены умножили в два раза

Не заметить рост стоимости невозможно: в прошлом апреле цены на пиломатериалы были реально в два раза ниже. Наш читатель пишет, что доску 25-ку (толщина 25 мм) для стройки он покупал по 240−280 рублей за куб. Сейчас же реальная стоимость куба сырой обрезной доски — от 520 до 650 рублей (в зависимости от сортности, производителя).

Теоретически дешевле пиломатериалы можно купить у государственных лесхозов. В их обновленных апрельских прейскурантах цены и в самом деле ниже. Например, Узденский лесхоз продает 1 сорт доски (25 мм) по 347,2 рубля за куб, 2 сорт — 289,3 рубля. В Смолевичском лесхозе цены для физлиц выше: 446,4 рубля за 1 сорт, 372 рубля за куб доски второго сорта. В прейскуранте указывается, что за эту цену физлицу можно приобрести не более 5 кубов. Если нужно больше — потребуется документ, подтверждающий статус человека, улучшающего жилищные условия.

Но, как оказалось, просто так приехать, заплатить и уехать с товаром не получится: пиломатериалов в наличии нет. В узденском лесхозе нас попросили перезвонить на следующей неделе — возможно, будет доска третьего сорта по 210 рублей за куб. В Глуске предложили пару кубов 4-го сорта.



Прейскурант Глусского лесхоза от 01.04.2021

Начальник цеха одного из лесхозов, пожелавший не афишировать своего имени, кратко объяснил, почему сейчас трудно купить пиломатериалы в лесхозах: «Все гоним на экспорт».

Мы обзвонили несколько крупных частных производителей пиломатериалов, и эту информацию нам подтвердили. Наши собеседники говорят, что цены начали расти с лета прошлого года. Причина — увеличение спроса на древесину на внешнем рынке. Например, если год назад белорусские пиломатериалы продавались за границу по 120−140 евро за куб, то теперь — по 180−200 евро за куб. Получается, продавать населению пиломатериалы по более низкой цене лесхозам не выгодно?

По данным журнала «ЛесПромИнформ», в Канаде стоимость пиломатериала за год пандемии выросла более чем в два раза и продолжает расти. На увеличение расценок повлияло сократившееся из-за пандемии производство. Спрос же на пиломатериалы заметно вырос, так как многие люди, оставшиеся из-за локдауна дома, решили заняться ремонтом и строительством. Спрос не только поднял стоимость, он также создал дефицит на рынке.

А льготы есть?

Согласно закону (указ № 437) можно купить лес-кругляк у лесхоза для ремонта жилых домов, хозяйственных построек. На сайте Минлесхоза есть разъяснение, как приобрести древесину в заготовленном виде (лес-кругляк) по ценам организаций-заготовителей (на льготных условиях) для физлиц, постоянно проживающих в сельской местности и нуждающихся в улучшении жилищных условий, для строительства, в том числе реконструкции и ремонта, жилых домов, хозяйственных построек. Вот что для этого нужно:

1. Обратиться с заявлением в местный исполнительный комитет. Согласно указу № 437, это необходимо сделать до 1 июня 2021 года для формирования заявки на следующий год. Подобный механизм будет действовать и в последующие годы. При необходимости получения ресурса в 2021 году гражданин обращается с соответствующим заявлением в течение года (в заявлении указывается год, в котором планирует приобрести древесину).

СПРАВОЧНО Исполнительный комитет самостоятельно устанавливает форму заявления и определяет при необходимости дополнительный перечень документов и (или) сведений (например, справка о состоянии на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, проект на строительство жилого помещения или хозяйственной постройки и так далее), представляемых заинтересованным физическим лицом, для принятия соответствующего решения.

2. Дождаться решения соответствующей комиссии райисполкома (в 2021 году заявления будут рассматриваться в ускоренном режиме, результаты рассмотрения заявок на последующие годы будут готовы примерно в ноябре-декабре текущего года).

3. По результатам рассмотрения заявления человеку выдается документ (решение либо его копия, уведомление, распоряжение), подтверждающий факт выделения древесины в заготовленном виде. В обязательном порядке в документе должно быть указано полное ФИО, паспортные данные (серия и номер паспорта), а также объем и порода выделяемой древесины.

4. С этим документом человек обращается в лесхоз (дополнительные документы не требуются).

5. Лесохозяйственное учреждение оперативно рассматривает заявление и выделяет древесину из фонда облисполкома.

Деревянные дома и каркасники тоже дорожают

Андрей, руководитель строительной компании, специализирующейся на каркасном домостроении говорит, что все игроки на рынке деревянного домостроения сейчас в шоке от происходящего.

— Мы сейчас закупаем дерево естественной влажности от 460 до 620 рублей, — говорит он. — Год назад то же самое стоило 240 — 280 рублей. Фактически древесина подорожала в два раза.





Такое подорожание отразится на стоимости каркасных и деревянных домов.

— Для возведения каркасного дома на 130 квадратов нужно около 20 кубов дерева, — говорит Андрей. — Из-за повышения цены стоимость коробки уже стала дороже на 6−7 тысяч рублей. Если дерево подорожает еще на 30%, то я и вовсе перестану заниматься каркасным домостроением. Уверен, что производители деревянных домов тоже не в восторге от происходящего.

Собеседник отметил, что сейчас растут цены и на отделочные материалы, утеплители: они дорожают даже в валюте. По его мнению, обнадеживать людей, что пиломатериалы станут дешевле, нет смысла.

А что у соседей?

Резкий рост цены на пиломатериалы оживил контрабанду на полупрозрачной российско-белорусской границе: белорусы скупают более дешевый лес на пилорамах Смоленской и Брянской областей.

Впрочем, в России пиломатериалы с недавних пор также подорожали — с 10 тысяч российских рублей (343 белорусских) за куб до 13−14 тысяч (446−480 белорусских рублей). Но если цены на нашем рынке продолжат расти, то этот «бизнес» продолжит развиваться.

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Получить оперативный комментарий Министерства лесного хозяйства на вопрос о ценообразовании на пиломатериалы для физлиц нам не удалось. Соответствующий запрос мы направили в пресс-службу ведомства. Как только поступит ответ — мы его опубликуем.