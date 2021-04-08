Надежда Остапчук: Если мы хотим перемен, придется чем-то жертвовать

«Какие-то переговоры с властью возможны только в том случае, если у нас в руках есть определенные козыри. В нашем случае козырь – экономика. Она станет «на колени» очень скоро, и тогда власти просто вынуждены будут садиться за стол переговоров.





Когда кормить своих «красаўцаў» будет не за что, тогда Лукашенко начнет бояться не народа, а этих самых «красаўцаў». Тогда и пойдут реальные изменения. Я верю, что мирным путем можно достичь нашей цели, но, повторюсь, нужно иметь в руках козыри.





Глядя на то, как растет курс доллара, как экономика «развивается», прогнозировать что-то хорошее тяжело.



