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"На трезвую голову выше вероятность лучше видеть причины проблем в Беларуси"

08.04.2021 17:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ярослав Романчук поддержал “Сборную ЗОЖ” и назвал целых шесть экономических выгод от здорового образа жизни.

"На трезвую голову выше вероятность лучше видеть причины проблем в Беларуси"
Экономист Ярослав Романчук в рамках кампании Фонда спортивной солидарности #СборнаяЗОЖ рассказал о том, что сам никогда не употреблял алкоголь и не курил.

«Самый надежный, мирный, выгодный для каждой семьи способ открыть двери Новой Беларуси – стране со свободой, правами человека, справедливыми судами, настоящими правозащитниками и искренней гражданской солидарностью.

Бросьте пить и курить! Хотя бы на 12-18 месяцев. Потом войдете во вкус – и не вернетесь к старым порочным привычкам.

Выгоды:

1) Большой вклад в сбалансирование бюджета семьи, что особенно важно в условиях сокращения доходов,

2) Сокращение расходов на врачей и лекарства, а также уменьшение рисков серьезных последствий от болезней, вызванных разными вирусами,

3) Улучшение качества семейной атмосферы: больше времени на здоровое, трезвое общение с детьми, женой и родственниками,

4) Резкое сокращение аварийности и смертности на дорогах,

5) Существенное увеличение продолжительности жизни,

6) На трезвую голову выше вероятность лучше видеть причины проблем в Беларуси.

Я никогда не пил и не курил. Я всю жизнь борюсь за трезвый, здоровый взгляд за события в стране и мире. Выгоднее, интереснее смотреть на мир через призму науки, а не через стакан в табачном смоге.

Я категорически против государственных монополий, которые спаивают людей, травят их табаком. Они – моральное, социальное зло. Если вы за здоровье человека, общества и страны – бросьте пить и курить!» – сказал Романчук.
 
 
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Ярослав Романчук поддержал “Сборную ЗОЖ” и назвал целых шесть экономических выгод от здорового образа жизни.
 
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