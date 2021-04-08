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Осложнить паводок в Беларуси могут только внушительные осадки

08.04.2021 17:49 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 апр – Sputnik. На большинстве рек Беларуси вода находится в пойме. Опасный уровень сохраняется только на участке Припяти и притоке Сожа – реки Проня, сообщили в Белгидромете.

Повысить уровень воды в реках может лишь значительное количество дождей или снега. В этом году таяние и вскрытие льда произошло в ранние сроки.

"Обычно весеннее половодье начинается в первой декаде марта на реках южной и юго-западной части страны. А в конце марта на реках северной и северо-восточной части Беларуси", – рассказала начальник отдела гидрологических прогнозов Елена Зубченок.

Как пояснила гидролог, весенние процессы в 2021 стартовали в последние недели февраля. Высота воды на всех реках выросла.

"Погодные условия в марте благоприятно сказывались на прохождении весеннего половодья. Положительные температуры воздуха в дневные часы и отрицательные температуры воздуха ночью, а также небольшое количество осадков способствовало недружному развитию весенних процессов с небольшим суточным ростом уровней воды", - охарактеризовала обстановку Елена Зубченок.

По оценке гидрологов, паводковую ситуацию можно назвать мягкой. Влияние на паводок оказала и талая почва, которая впитала часть влаги, несмотря на значительные запасы снега.

"Уровни воды близки к опасным высоким отметкам на отдельных участках рек бассейна Припяти, а превышают – на Припяти у деревни Петриков и притоке Сожа – реке Проня у деревни Летяги", – проинформировала гидролог.

На 8 апреля максимальные значения уровня рек пройдены. В том числе на реках Неман, Вилия, Западный Буг. Вода пока продолжает повышаться на Западной Двине, Днепре, Соже, Березине и Припяти, но интенсивность этого процесса значительно снизилась.

"В последние годы наблюдаются невысокие весенние половодья, максимальные уровни воды формируются в основном близкими к среднемноголетним и ниже их", – отметила Елена Зубченок.

За последние 10 лет самое опасное половодье отмечалось в 2013 году. На ту зиму пришлось выпадение большого количества осадков. А самой спокойной ситуация с паводком выпала на 2014 и 2015 годы. Объяснение тому - неравномерное выпадение и дефицит осадков.

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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Засушливый, по оценке гидрологов, март способствовал спокойному развитию сценария с половодьем весной 2021 года.
 
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