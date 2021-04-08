OnePlus анонсировала один смартфон

Источник материала: Onliner

Компания OnePlus анонсировала один-единственный смартфон — в буквальном смысле, так как это не линейка с одной моделью, а именно одинокий аппарат. Он получил название OnePlus Nord LE, где за буквами LE скрывается Literally Only One Edition. На самом деле это отмененный смартфон OnePlus Nord SE, но с матовой градиентной крышкой.

Как и базовая версия Nord, OnePlus Nord LE получил чип Snapdragon 765G, 6,5-дюймовый экран с частотой обновления 90 Гц, аккумулятор на 4115 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью в 30 Ватт.

Объем оперативной и встроенной памяти не уточняется, в данном случаев в смартфоне может быть 8 или 12 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ встроенной.

В продажу OnePlus Nord LE не поступит, компания разыграет смартфон в Instagram. Для участия нужно подписаться на аккаунт, опубликовать фото своего нынешнего мобильника, поставить тег #SwitchToNord и рассказать, почему назрела необходимость проапгрейдиться (но не факт , что вы сможете получить смартфон).