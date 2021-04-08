Пенсионерка продала квартиру и перечислила 236 тысяч рублей мошеннику из мессенджера (обновлено)

Источник материала: Onliner

Ленинский районный отдел СК расследует уголовное дело о хищении денег в особо крупном размере с использованием компьютерной техники. Жертвой стала 67-летняя минчанка, с которой через Viber связался неизвестный, представился сотрудником банка и сообщил, что с карты женщины мошенники якобы переводят деньги. Чтобы прервать процесс, от пенсионерки потребовали установить приложение удаленного доступа, сообщает «Минск-Новости».

Пожилая женщина сразу поправила звонившего, пояснив, что у нее есть банковский счет, а не карта. На что якобы представитель банка начал убеждать, что зафиксированы несанкционированные операции и что в скором времени с ней свяжутся сотрудники милиции.

Через несколько дней с ней связался другой человек, представившийся сотрудником органов. Он убедил женщину снять со счета деньги и зачислить их на карт-счет другого банка, что она и сделала. Также она передала данные для входа в установленное приложение, благодаря чему мошенники узнали реквизиты банковской карты и получили доступ к интернет-банкингу. В результате с карт-счета пенсионерки похищено более 236 тыс. рублей — это были деньги от проданной квартиры.

Дополнено

За сутки следственными подразделениями Минска возбуждено девять уголовных дел по ч. 2 ст. 212 (хищение путем использования компьютерной техники, сопряженной с несанкционированным доступом к компьютерной информации) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Всего было похищено 2,8 тыс. рублей, сообщается на сайте Следственного комитета Республики Беларусь.

В трех случаях злоумышленники получили реквизиты банковских карт с помощью фишинговых страниц, имитирующих Kufar. С жертвами переписывались через различные мессенджеры — пострадавшие размещали объявления на площадке. В шести фактах для хищения денежных средств неустановленные лица представлялись сотрудниками банка и выманивали реквизиты платежных карт.

Отмечается, что потерпевшими по таким уголовным делам стали лица разных возрастов и профессий, в том числе пенсионерка, слесарь, студенты и начальник управления одного из крупнейших банков страны.

За три месяца текущего года следователями города Минска возбуждено 1678 уголовных дел данной категории, за аналогичный период 2020 года — 483 уголовных дела.

Важно

Сотрудники банков не совершают звонков клиентам через мессенджеры.

Сотрудники банков не требуют установить на смартфон или компьютер дополнительное программное обеспечение.

При подозрении на мошеннические действия банки обычно блокируют счет в одностороннем порядке, информируя об этом по факту.

Банки не занимаются переводом средств на различные счета с участием клиента под предлогом его защиты.

В случае если вам поступил звонок от человека, представившегося сотрудником банка и сообщившего о якобы предпринимающихся против вас незаконных действиях, сразу откажитесь от разговора и сами перезвоните по номеру телефона, указанному на банковской карте, в договоре или на официальном сайте организации.