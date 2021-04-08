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Пенсионерка продала квартиру и перечислила 236 тысяч рублей мошеннику из мессенджера (обновлено)
Источник материала: Onliner
Ленинский районный отдел СК расследует уголовное дело о хищении денег в особо крупном размере с использованием компьютерной техники. Жертвой стала 67-летняя минчанка, с которой через Viber связался неизвестный, представился сотрудником банка и сообщил, что с карты женщины мошенники якобы переводят деньги. Чтобы прервать процесс, от пенсионерки потребовали установить приложение удаленного доступа,
Пожилая женщина сразу поправила звонившего, пояснив, что у нее есть банковский счет, а не карта. На что якобы представитель банка начал убеждать, что зафиксированы несанкционированные операции и что в скором времени с ней свяжутся сотрудники милиции.
Через несколько дней с ней связался другой человек, представившийся сотрудником органов. Он убедил женщину снять со счета деньги и зачислить их на карт-счет другого банка, что она и сделала. Также она передала данные для входа в установленное приложение, благодаря чему мошенники узнали реквизиты банковской карты и получили доступ к интернет-банкингу. В результате с карт-счета пенсионерки похищено более 236 тыс. рублей — это были деньги от проданной квартиры.
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В трех случаях злоумышленники получили реквизиты банковских карт с помощью фишинговых страниц, имитирующих Kufar. С жертвами переписывались через различные мессенджеры — пострадавшие размещали объявления на площадке. В шести фактах для хищения денежных средств неустановленные лица представлялись сотрудниками банка и выманивали реквизиты платежных карт.
Отмечается, что потерпевшими по таким уголовным делам стали лица разных возрастов и профессий, в том числе пенсионерка, слесарь, студенты и начальник управления одного из крупнейших банков страны.
За три месяца текущего года следователями города Минска возбуждено 1678 уголовных дел данной категории, за аналогичный период 2020 года — 483 уголовных дела.
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Ленинский районный отдел СК расследует уголовное дело о хищении денег в особо крупном размере с использованием компьютерной техники. Жертвой стала 67-летняя...
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