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Пенсионерка продала квартиру и перечислила 236 тысяч рублей мошеннику из мессенджера (обновлено)

08.04.2021 17:51 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Ленинский районный отдел СК расследует уголовное дело о хищении денег в особо крупном размере с использованием компьютерной техники. Жертвой стала 67-летняя минчанка, с которой через Viber связался неизвестный, представился сотрудником банка и сообщил, что с карты женщины мошенники якобы переводят деньги. Чтобы прервать процесс, от пенсионерки потребовали установить приложение удаленного доступа, сообщает «Минск-Новости».

Пожилая женщина сразу поправила звонившего, пояснив, что у нее есть банковский счет, а не карта. На что якобы представитель банка начал убеждать, что зафиксированы несанкционированные операции и что в скором времени с ней свяжутся сотрудники милиции.

Через несколько дней с ней связался другой человек, представившийся сотрудником органов. Он убедил женщину снять со счета деньги и зачислить их на карт-счет другого банка, что она и сделала. Также она передала данные для входа в установленное приложение, благодаря чему мошенники узнали реквизиты банковской карты и получили доступ к интернет-банкингу. В результате с карт-счета пенсионерки похищено более 236 тыс. рублей — это были деньги от проданной квартиры.

Дополнено
За сутки следственными подразделениями Минска возбуждено девять уголовных дел по ч. 2 ст. 212 (хищение путем использования компьютерной техники, сопряженной с несанкционированным доступом к компьютерной информации) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Всего было похищено 2,8 тыс. рублей, сообщается на сайте Следственного комитета Республики Беларусь.

В трех случаях злоумышленники получили реквизиты банковских карт с помощью фишинговых страниц, имитирующих Kufar. С жертвами переписывались через различные мессенджеры — пострадавшие размещали объявления на площадке. В шести фактах для хищения денежных средств неустановленные лица представлялись сотрудниками банка и выманивали реквизиты платежных карт.

Отмечается, что потерпевшими по таким уголовным делам стали лица разных возрастов и профессий, в том числе пенсионерка, слесарь, студенты и начальник управления одного из крупнейших банков страны.

За три месяца текущего года следователями города Минска возбуждено 1678 уголовных дел данной категории, за аналогичный период 2020 года — 483 уголовных дела.

Важно

  • Сотрудники банков не совершают звонков клиентам через мессенджеры.
  • Сотрудники банков не требуют установить на смартфон или компьютер дополнительное программное обеспечение.
  • При подозрении на мошеннические действия банки обычно блокируют счет в одностороннем порядке, информируя об этом по факту.
  • Банки не занимаются переводом средств на различные счета с участием клиента под предлогом его защиты.
  • В случае если вам поступил звонок от человека, представившегося сотрудником банка и сообщившего о якобы предпринимающихся против вас незаконных действиях, сразу откажитесь от разговора и сами перезвоните по номеру телефона, указанному на банковской карте, в договоре или на официальном сайте организации.

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Теги: Минск
 
 
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Ленинский районный отдел СК расследует уголовное дело о хищении денег в особо крупном размере с использованием компьютерной техники. Жертвой стала 67-летняя...
 
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