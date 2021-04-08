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Водитель грузовика отвлекся на телефон и насмерть сбил велосипедистку на обочине
Источник материала: Onliner
В ГАИ Гродненской области сообщили о ДТП, которое случилось вчера, 7 апреля, около 14:30 в деревне Дробовичи Дятловского района. По предварительной информации, 20-летний водитель Mercedes, двигаясь по улице Шоссейной со стороны Слонима, отвлекся на телефон и выехал на правую обочину, где совершил наезд на двигавшуюся в попутном направлении велосипедистку.
56-летняя женщина бригадой скорой помощи была доставлена в больницу, где от полученных травм скончалась.
В ГАИ напоминают, что Правила дорожного движения (п. 10.4) запрещают водителю пользоваться во время движения телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук.
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В ГАИ Гродненской области сообщили о ДТП, которое случилось вчера, 7 апреля, около 14:30 в деревне Дробовичи Дятловского района. По предварительной информации,...
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