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Водитель грузовика отвлекся на телефон и насмерть сбил велосипедистку на обочине

08.04.2021 17:51 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В ГАИ Гродненской области сообщили о ДТП, которое случилось вчера, 7 апреля, около 14:30 в деревне Дробовичи Дятловского района. По предварительной информации, 20-летний водитель Mercedes, двигаясь по улице Шоссейной со стороны Слонима, отвлекся на телефон и выехал на правую обочину, где совершил наезд на двигавшуюся в попутном направлении велосипедистку.

56-летняя женщина бригадой скорой помощи была доставлена в больницу, где от полученных травм скончалась.

В ГАИ напоминают, что Правила дорожного движения (п. 10.4) запрещают водителю пользоваться во время движения телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук.

Водитель грузовика отвлекся на телефон и насмерть сбил велосипедистку на обочине

Водитель грузовика отвлекся на телефон и насмерть сбил велосипедистку на обочине

 
 
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В ГАИ Гродненской области сообщили о ДТП, которое случилось вчера, 7 апреля, около 14:30 в деревне Дробовичи Дятловского района. По предварительной информации,...
 
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