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МВД опубликовало видео с задержанным администратором дворового чата «Уручье-1»

08.04.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Он признается, что репостил призывы с выходом на улицу и раскаивается в этом.

Мужчине 33 года, он работает программистом и зарабатывает около тысячи долларов.

Как сообщает МВД, по результатам проверки на жителя столицы составлены административные протоколы за организацию несанкционированных массовых мероприятий и распространение (репост) экстремистских материалов.

Также сообщается, что действиям задержанного будет дана правовая оценка в рамках уголовного дела, возбужденного по факту функционирования экстремистского формирования.

Отметим, что в республиканском списке экстремистских материалов по состоянию на 8 апреля телеграм-канал «Уручье-1» не значится.

 
 
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Он признается, что репостил призывы с выходом на улицу и раскаивается в этом.
 
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