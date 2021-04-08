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МВД опубликовало видео с задержанным администратором дворового чата «Уручье-1»
08.04.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Он признается, что репостил призывы с выходом на улицу и раскаивается в этом.
Мужчине 33 года, он работает программистом и зарабатывает около тысячи долларов.
Как
Также сообщается, что действиям задержанного будет дана правовая оценка в рамках уголовного дела, возбужденного по факту функционирования экстремистского формирования.
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Он признается, что репостил призывы с выходом на улицу и раскаивается в этом.
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