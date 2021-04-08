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Пропавшие на Брестчине двое мужчин найдены погибшими

08.04.2021 18:05 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

На территории Брестской области прекращены поиски двух мужчин.

Пропавшие на Брестчине двое мужчин найдены погибшими

Как сообщает ПСО «Ангел», 32-летний Александр Борисюк 14 февраля поздно ночью вышел из ресторана «Жемчуг» (Брест, улица Богданчука, 125) и пропал.

63-летний Вячеслав Кукушкин перестал выходить на связь с родными и близкими 25 марта, после того, как днем ушел из дома (проживал в Ганцевичском районе в деревне Малые Круговичи).

Пропавшие на Брестчине двое мужчин найдены погибшими

По информации отряда, оба мужчины погибли. Обстоятельства смерти не сообщаются.    

 

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Теги: Брест
 
 
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На территории Брестской области прекращены поиски двух мужчин.
 
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