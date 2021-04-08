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До +20°С. Какую погоду на выходных прогнозируют синоптики
Источник материала: Навiны
На ближайших выходных синоптики прогнозируют теплую погоду. Впору задуматься и о поездке на природу на шашлыки.
Как отмечается в кратковременном прогнозе, 10-11 апреля погоду на территории республики будет формировать область повышенного атмосферного давления и теплая воздушная масса, распространяющаяся с юго-запада Европы.
Температура воздуха составит:
10 апреля (преимущественно без осадков, лишь днем местами по северо-западу пройдут дожди)
11 апреля (преимущественно без осадков, лишь ночью местами по северо-западу пройдут дожди)
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На ближайших выходных синоптики прогнозируют теплую погоду. Впору задуматься и о поездке на природу на шашлыки.
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