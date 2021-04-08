Опасный обгон на пешеходном переходе в Минске попал на видео

Источник материала: Tut.by

В Минске водитель легковушки пошел на опасный обгон на пешеходном переходе. Видео инцидента прислал в редакцию AUTO.TUT.BY читатель.

Грубое нарушение ПДД попало в объектив видеорегистратора утром 8 апреля. На записи видно, как автомобиль останавливается перед переходом на улице Лынькова, чтобы пропустить девушку. Когда та подходит к середине дороги, по встречной полосе на высокой скорости проезжает Mazda.

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