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Опасный обгон на пешеходном переходе в Минске попал на видео
Источник материала: Tut.by
В Минске водитель легковушки пошел на опасный обгон на пешеходном переходе. Видео инцидента прислал в редакцию AUTO.TUT.BY читатель.
Грубое нарушение ПДД попало в объектив видеорегистратора утром 8 апреля. На записи видно, как автомобиль останавливается перед переходом на улице Лынькова, чтобы пропустить девушку. Когда та подходит к середине дороги, по встречной полосе на высокой скорости проезжает Mazda.
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Грубое нарушение ПДД попало в объектив видеорегистратора утром 8 апреля.
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