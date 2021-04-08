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Опасный обгон на пешеходном переходе в Минске попал на видео

08.04.2021 18:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске водитель легковушки пошел на опасный обгон на пешеходном переходе. Видео инцидента прислал в редакцию AUTO.TUT.BY читатель.

Грубое нарушение ПДД попало в объектив видеорегистратора утром 8 апреля. На записи видно, как автомобиль останавливается перед переходом на улице Лынькова, чтобы пропустить девушку. Когда та подходит к середине дороги, по встречной полосе на высокой скорости проезжает Mazda.

Если вы хотите поделиться с нами фото, видео и информацией о происходящем на дорогах или ДТП — пишите нам в телеграм, вайбер или отметьте в сторис инстаграм-аккаунт @tutbylive.

 
Теги: Минск
 
 
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Грубое нарушение ПДД попало в объектив видеорегистратора утром 8 апреля.
 
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