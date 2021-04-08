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Белорусы сняли клип о том, что можно быть старомодным
Источник материала: Tut.by
Белорусская группа Martin S. выпустила клип «Старомодный» о незадачливом парне, которые неуютно чувствует себя в мире, полном гаджетов и технологий. Но когда он перестает обращать внимание на чужое мнение, жизнь налаживается. Любопытно, что клип сняли еще прошлым летом, но из-за событий в Беларуси выход перенесли на сейчас.
Группа говорит, что клип снимался командой продакшн-студии «Інакш» летом прошлого года. Он должен был выйти еще в июле 2020 г., но из-за событий в родной стране группа не могла позволить себе выложить его в Сеть раньше.
— Мы, как и все, глубоко переживаем происходящее и даже выпустили эмоциональный трехъязычный
Martin S. — белорусская группа, основанная в 2012 году. Выпустила два альбома (Martin, «Першы») и EP «Не забыць памылкі ніколі».
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Белорусская группа Martin S. выпустила клип «Старомодный» о незадачливом парне, которые неуютно чувствует себя в мире, полном гаджетов и технологий. Но когда он...
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