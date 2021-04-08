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У двух компаний, связанных с Synesis, сменился собственник
Источник материала: Tut.by
У компаний «24×7 Паноптес» и «Синезис Стратус», которые связаны с Synesis, сменился собственник. Если раньше собственником двух компаний значилось ООО «Синезис», то теперь им является Александр Шатров — глава Synesis. Об этом сообщает
Эпопея со сменой собственников в группе Synesis, а также с изменением названий компаний стартовала в конце 2020 — начале 2021 года.
В течение января как минимум четыре компании, входящие в группу Synesis,
Переименование было связано с санкциями Евросоюза в отношении ООО «Синезис». Оно коснулись компаний, не входящих в структуру ООО «Синезис», но имеющих в своём названии слово «Синезис». Таким образом Synesis попыталась обойти санкции.
Также из-за санкций
Кстати, что касается «Синезис Стратус», то собственником еще в середине марта значилось ООО «Синезис».
Также в марте dev.by пришла инсайдерская информация о том, что Synesis
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Эпопея со сменой собственников в группе Synesis, а также с изменением названий компаний стартовала в конце 2020 - начале 2021 года.
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