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У двух компаний, связанных с Synesis, сменился собственник

08.04.2021 18:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

У компаний «24×7 Паноптес» и «Синезис Стратус», которые связаны с Synesis, сменился собственник. Если раньше собственником двух компаний значилось ООО «Синезис», то теперь им является Александр Шатров — глава Synesis. Об этом сообщает dev.by со ссылкой на «Еврорадио».


Изображение взято с сайта panoptes.by

Эпопея со сменой собственников в группе Synesis, а также с изменением названий компаний стартовала в конце 2020 — начале 2021 года.

В течение января как минимум четыре компании, входящие в группу Synesis, сменили название:

  • «Синезис Лото» стало «Ридотто».
  • «Синезис Атлас» — «Атлас Акме».
  • «Синезис Скай» — «Скай Ноулимит».
  • «Синезис Стигма» — «Стигма Софт».

Переименование было связано с санкциями Евросоюза в отношении ООО «Синезис». Оно коснулись компаний, не входящих в структуру ООО «Синезис», но имеющих в своём названии слово «Синезис». Таким образом Synesis попыталась обойти санкции.

Также из-за санкций изменилась структура собственности компаний. До всех проблем у ООО «Синезис» было несколько собственников: физлица Александр Шатров (27,65%), Николай Птицын (24,65%), Пётр Шатров (22,65%), Инна Олексина (0,06%), а также ООО «Энерго-Оил-Инвест» (24,99%), которое, в свою очередь, принадлежало Инне и Алексею Олексиным. Но еще в январе dev.by обнаружил, что единственным владельцем Synesis стал Александр Шатров. Все остальные, в том числе бизнесмен Алексей Олексин, покинули ООО.

Кстати, что касается «Синезис Стратус», то собственником еще в середине марта значилось ООО «Синезис».

Также в марте dev.by пришла инсайдерская информация о том, что Synesis переоформляет часть сотрудников в новое юрлицо — ООО «Эллипсис Лэб».

 
 
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Эпопея со сменой собственников в группе Synesis, а также с изменением названий компаний стартовала в конце 2020 - начале 2021 года.
 
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