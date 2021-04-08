Рекомендации Bosch по обслуживанию щеток стеклоочистителей

Щетки стеклоочистителя следует проверять каждые шесть месяцев и менять минимум раз в год. Если дворники плохо соприкасаются с поверхностью ветрового стекла, их резина повреждена или потеряла эластичность, они могут начать скрипеть, оставлять разводы и полосы, ухудшая видимость при вождении.

Эксперты компании Bosch рассказали, что нужно делать, чтобы щетки стеклоочистителя обеспечивали хорошее качество очистки стекла на долгое время.

Визуальный осмотр: проверяем состояние щеток после зимней эксплуатации

Зимой дворникам приходится работать в экстремальных условиях. Мороз, обледенение стекла, дождь, грязь негативно воздействуют как на резиновые компоненты, так и на конструкцию и крепления стеклоочистителей. Поэтому после зимы и перед сезоном весенних ливней следует провести осмотр и оценить состояние щеток.

Обратить внимание следует на:

Состояние каркаса – нет ли коррозии металла, особенно на стыках и креплениях. Резиновую кромку – нет ли трещин, разрывов и других повреждений. Особенно внимательно проверьте наличие закругленных краев, которые препятствуют контакту щетки стеклоочистителя с лобовым стеклом, снижая качество очистки. Равномерность прилегания щетки – изношенный или поврежденный дворник не будет точно соответствовать форме лобового стекла, оставляя неочищенные зоны на стекле. Рычаг – убедитесь, что щетка надежно установлена ​​на держателе стеклоочистителя.

Советы по обслуживанию: как добиться отличных результатов очистки

Регулярное обслуживание щеток стеклоочистителей поможет обеспечить максимальную видимость, а, значит, вашу безопасность на дороге.

Регулярно очищайте лобовое стекло и резинки дворников. Не ленитесь мыть стекла авто, например, во время заправки на АЗС, особенно зимой и в межсезонье, - периоды наиболее интенсивного загрязнения. Используйте качественный омыватель. Регулярно проверяйте уровень жидкости для очистки лобового стекла и всегда соблюдайте указанную пропорцию смеси. Следите за состоянием щеток и соблюдайте регламент замены. Лучше всего менять дворники до и после каждого зимнего сезона, не реже одного раза в год. Удаляйте листья и крупную грязь со стекла. Не включайте дворники, если на их пути есть листья или грязь, которые могут повредить резину стеклоочистителя. Не позволяйте дворникам работают «на сухую». Трение резины о стекло оказывает существенное сопротивление приводу, вызывая его повышенный износ, но главное – стирает рабочие кромки резинки. Выбирайте режим работы стеклоочистителей в соответствии с интенсивностью дождя. Никогда не используйте дворники для удаления льда или инея с лобового стекла. Вместо этого используйте скребок либо обогрев стекла, чтобы растопить снег и лед. Выбирайте правильные щетки. Всегда придерживайтесь размеров, рекомендованных заводом-изготовителем вашего автомобиля. В случае, если щетка будет длиннее, чем штатная, это может грозить тем, что при работе они будут цепляться друг за друга. А если же щетка будет короткой, то сократит область обзора для водителя и пассажиров, что не только некомфортно, но и небезопасно.

Чек-лист: как решить частые проблемы в работе дворников

Несмотря на оптимальное техническое обслуживание и регулярную замену щеток стеклоочистителей, результаты очистки оставляет желать лучшего? Причин может быть несколько. Воспользуйтесь чек-листом и узнайте, как решить проблему.

Причина плохой очистки Варианты решения Установленная щетка стеклоочистителя не подходит для автомобиля. Воспользуйтесь бесплатным приложением Bosch Wiper App или зайдите на сайт boschwiperblades.com, чтобы быстро и точно подобрать подходящую пару дворников. Достаточно указать марку, модель и год выпуска вашего авто. Щетка слишком деформирована или изношена. Истек срок службы дворников, их следует заменить. Обратите внимание на бескаркасные щетки Bosch Aerotwin. Благодаря технологии Power Protection Plus они обеспечивают отличные результаты очистки с минимальным шумом и длительным сроком службы. «Неродное» лобовое стекло. Если в авто меняли лобовое стекло, для корректно работы щеток нужно проверить и отрегулировать контактное давление и угол контакта. Лучше обратиться в Бош Авто Сервис. Проблема с электродвигателем или механизмом стеклоочистителя. Профессиональная проверка системы в автомастерской поможет решить проблему.

Осмотр или установка нового комплекта щеток стеклоочистителя – простой, недорогой, но критически важный пункт весеннего обслуживания автомобиля. Выполняйте его и будьте в безопасности в любую погоду!