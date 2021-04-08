ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко пригласил премьера Индии Моди посетить Беларусь

08.04.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Полмиллиарда долларов составляет сейчас товарооборот Беларуси с Индией. Но этого недостаточно, заявил сегодня Александр Лукашенко на встрече с индийским послом, передает «МИР 24».

«Думаю, что хорошим таким стимулом развития наших отношений был бы визит Нарендры Моди в Беларусь. Я его очень хорошо знаю. Можно сказать, даже в какой-то степени дружны. Поддерживаем друг друга. И мне кажется, что ему надо бы уже побывать в Беларуси. И его приезд (мы его примем достойно) стал бы таким триггером в отношениях между нашими странами по всем направлениям», – указал белорусский лидер.

Лукашенко поблагодарил Сангиту Бахадур за работу, которую она проделала во время своей миссии, и выразил надежду, что и следующий посол будет с таким же желанием налаживать добрые и продуктивные отношения между Беларусью и Индией.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ПОЛИТИКИ

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом белорусский лидер заявил в четверг на встрече с индийским послом Сангитой Бахадур.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Через час мы приедем с органами». Кардиолога с 25-летним стажем уволили из РНПЦ за фразу про ОМОН
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by