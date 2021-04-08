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Лукашенко пригласил премьера Индии Моди посетить Беларусь
08.04.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Полмиллиарда долларов составляет сейчас товарооборот Беларуси с Индией. Но этого недостаточно, заявил сегодня Александр Лукашенко на встрече с индийским послом, передает «МИР 24».
Лукашенко поблагодарил Сангиту Бахадур за работу, которую она проделала во время своей миссии, и выразил надежду, что и следующий посол будет с таким же желанием налаживать добрые и продуктивные отношения между Беларусью и Индией.
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Об этом белорусский лидер заявил в четверг на встрече с индийским послом Сангитой Бахадур.
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