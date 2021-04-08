Лукашенко пригласил премьера Индии Моди посетить Беларусь

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Полмиллиарда долларов составляет сейчас товарооборот Беларуси с Индией. Но этого недостаточно, заявил сегодня Александр Лукашенко на встрече с индийским послом, передает «МИР 24».

«Думаю, что хорошим таким стимулом развития наших отношений был бы визит Нарендры Моди в Беларусь. Я его очень хорошо знаю. Можно сказать, даже в какой-то степени дружны. Поддерживаем друг друга. И мне кажется, что ему надо бы уже побывать в Беларуси. И его приезд (мы его примем достойно) стал бы таким триггером в отношениях между нашими странами по всем направлениям», – указал белорусский лидер.

Лукашенко поблагодарил Сангиту Бахадур за работу, которую она проделала во время своей миссии, и выразил надежду, что и следующий посол будет с таким же желанием налаживать добрые и продуктивные отношения между Беларусью и Индией.