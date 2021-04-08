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Николай Козлов: Обос…ные коровы имеют больше прав, чем люди в камерах ЦИП

08.04.2021 18:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Из Центра изоляции правонарушителей на Окрестина в Минске 7 апреля 2021 года вышел председатель Объединенной гражданской партии Николай Козлов. Он был арестован на 15 суток.

Козлов в комментарии youtube-каналу «ОГП-ТВ» рассказал о жутких условиях содержания в ЦИП, пишет newsbel.by.

 Он рассказал: «Это не просто нарушение закона 24 часа в сутки, это делается демонстративно-показательно, — добавил, — Такое ощущение, что сотрудник ЦИП — это профессия унижать людей, — продолжил, — Вы не можете написать жалобу, потому что у вас, элементарно нет бумаги и ручки, — уточнив, — Вам отказывают во встрече с адвокатом. И вас просто терроризируют»

По словам Козлова, «обос…ные коровы на лукашенковских фермах имеют больше прав, чем люди в камерах ЦИП».
 
Теги: Минск
 
 
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Из Центра изоляции правонарушителей на Окрестина в Минске 7 апреля 2021 года вышел председатель Объединенной гражданской партии Николай Козлов. Он был арестован на...
 
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