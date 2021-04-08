У вас есть лишних 265 тысяч? Тогда купите культовое кафе в центре Минска

В объявлении о продаже бизнеса отмечено, что помещение сдается в аренду государством с понижающим коэффициентом. На данный момент заведение закрыто, и продавцы предлагают необязательно покупать весь бизнес. Можно войти в него в качестве инвестора. Для возобновления работы кафе требуется 100 тыс. рублей.





Заведение основано в 2007 году. Им управляло ООО «Сервис питания». Ранее компания держала также мини-кафе по адресу пр. Победителей, 5. Оно было исключено из реестра в 2015 году.







