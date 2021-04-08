Из Немана спасатели вытащили Volkswagen. Есть версия, что машина укатилась туда, хотя стояла на ручнике (видео)

Источник материала: Onliner

МЧС сообщает о том, что 8 апреля в 6:50 диспетчеру центра оперативного управления Гродненского городского отдела МЧС поступила просьба помочь извлечь автомобиль из реки Неман. При обследовании поверхности воды с лодки работниками МЧС Volkswagen обнаружен под водой в 300 метрах от места скатывания.

Водолазы-спасатели погрузились на глубину около трех метров, привязали веревку к буксировочному крюку и с помощью лебедки, установленной на автомобиле, начали аккуратно буксировать транспортное средство ближе к берегу. Затем специальные надувные подушки (лифтбаги) закрепили за колеса и отбуксировали авто к пляжу по мелководью, а после и на дорогу.

К вопросу о том, как машина вообще оказалась в воде. Информационный портал Newgrodno.by сообщает со ссылкой на неофициальные источники, что хозяин поставил свой автомобиль на ручной тормоз, но этого в данном случае было недостаточно.









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