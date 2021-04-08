ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Из Немана спасатели вытащили Volkswagen. Есть версия, что машина укатилась туда, хотя стояла на ручнике (видео)

08.04.2021 18:33 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

МЧС сообщает о том, что 8 апреля в 6:50 диспетчеру центра оперативного управления Гродненского городского отдела МЧС поступила просьба помочь извлечь автомобиль из реки Неман. При обследовании поверхности воды с лодки работниками МЧС Volkswagen обнаружен под водой в 300 метрах от места скатывания.

Водолазы-спасатели погрузились на глубину около трех метров, привязали веревку к буксировочному крюку и с помощью лебедки, установленной на автомобиле, начали аккуратно буксировать транспортное средство ближе к берегу. Затем специальные надувные подушки (лифтбаги) закрепили за колеса и отбуксировали авто к пляжу по мелководью, а после и на дорогу.

К вопросу о том, как машина вообще оказалась в воде. Информационный портал Newgrodno.by сообщает со ссылкой на неофициальные источники, что хозяин поставил свой автомобиль на ручной тормоз, но этого в данном случае было недостаточно.




Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by или t.me/vitpetrovich.


Автомобильные шины Tigar High Performance 205/55R16 94V
43 отзыва
летние, для легковых автомобилей, шины без шипов
104 р.
34 предложения
Автомобильные шины Hankook Ventus Prime3 K125 195/65R15 91V
37 отзывов
летние, для легковых автомобилей
117 р.
29 предложений
Автомобильные шины Белшина Artmotion Бел-261 195/65R15 91H
150 отзывов
летние, для легковых автомобилей
68,20 р.
33 предложения
Все шины в Каталоге с доставкой на дом

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МЧС сообщает о том, что 8 апреля в 6:50 диспетчеру центра оперативного управления Гродненского городского отдела МЧС поступила просьба помочь извлечь автомобиль из...
 
Новости дня
Новости разные
 
Гончаренко собрал в «Краснодаре» свою тренерскую «старую гвардию»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by