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Из Немана спасатели вытащили Volkswagen. Есть версия, что машина укатилась туда, хотя стояла на ручнике (видео)
Источник материала: Onliner
Водолазы-спасатели погрузились на глубину около трех метров, привязали веревку к буксировочному крюку и с помощью лебедки, установленной на автомобиле, начали аккуратно буксировать транспортное средство ближе к берегу. Затем специальные надувные подушки (лифтбаги) закрепили за колеса и отбуксировали авто к пляжу по мелководью, а после и на дорогу.
К вопросу о том, как машина вообще оказалась в воде. Информационный портал
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Из Немана спасатели вытащили Volkswagen. Есть версия, что машина укатилась туда, хотя стояла на ручнике (видео)
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