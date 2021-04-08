В Слуцке подростки «выбивали» долг из школьника, стреляя из пневматики по его ногам

Источник материала: Onliner

Вечером 3 апреля жители Слуцка могли слышать выстрелы. Оказалось, что стреляли подростки: таким образом двое парней пытались «выбить» долг у старшеклассника. Последний серьезно не пострадал, но рассказал о случившемся родителям, те обратились в милицию. Об этом рассказывает МВД.

Конфликт между 18-летним «кредитором» и 15-летним «заемщиком» завязался в начале года. Тогда младший из парней заступился за свою сестру, по вине которой старший разбил свой смартфон. Школьник предложил частично возместить ущерб, но через месяц.

Срок истек, а деньги парень так и не вернул. В итоге владелец мобильного вместе с 17-летним другом пошел к родителям должника и потребовал у них сумму, вдвойне превышающую оговоренную. Взрослые отказали и предупредили, что сообщат о вымогательстве в милицию.

После этого подростки решили добиться своего при помощи пневматического пистолета. Они несколько раз выстрелили в воздух и по ногам 15-летнего парня. Молодых людей задержали.

Следователи возбудили уголовное дело за «принуждение к выполнению обязательств, совершенное группой лиц с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья». Пистолет изъят.