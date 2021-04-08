Массовая авария на витебской трассе, погиб человек

Источник материала: Onliner

По информации ГАИ Витебской области, сегодня, 8 апреля, около 9:00 на трассе М3 (Минск — Витебск) 28-летний водитель Volkswagen не справился с управлением. Автомобиль выехал на полосу встречного движения и совершил касательное столкновение с Nissan, за рулем которого находился 53-летний водитель. Затем Volkswagen столкнулся с Renault, который двигался во встречном направлении.

В результате аварии 36-летний пассажир Renault погиб. 51-летний пассажир Volkswagen госпитализирован.

На месте ДТП работали сотрудники ГАИ, МЧС, Следственного комитета и Комитета судебных экспертиз.

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