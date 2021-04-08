ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Заявки на EMERGE CHALLENGE принимают еще 12 дней. Главный приз — 10 000 евро

08.04.2021 18:33 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

У стартапов остается время до 20 апреля на подачу заявок для участия в конкурсе питчей стартапов EMERGE CHALLENGE, сообщают организаторы конференции EMERGE. Главный приз — 10 тысяч евро.

К участию допускаются стартапы ранней стадии с инновационным продуктом, у которого есть глобальный потенциал, рабочий прототип, первый трэкшен, а размер привлеченных инвестиций не превышает 250 тысяч евро. Стартапы на более поздней стадии развития смогут представить инвесторам свой проект на закрытом мероприятии.

Среди инвесторов — фонды Sequoia Capital, Atomico, Runa Capital, Almaz Capital, Fort Ross Ventures и акселераторы 500 Startups, Startup Wise Guys. Список инвесторов доступен по ссылке.

Полуфинал и финал конкурса пройдет на самой конференции EMERGE 12—14 мая. Также участники получат награды от партнеров мероприятия. Сообщество бизнес-ангелов Angels Band выберет один или несколько стартапов и вложит в них 50 тысяч евро.

Для участия в EMERGE CHALLENGE нужно оставить заявку при оформлении билета STARTUP TICKET (можно купить до 11 мая). Организаторы конференции рассмотрят все заявки и свяжутся с кандидатами.

Конференция EMERGE проходит с 2018 года в Минске. В прошлом и нынешнем году мероприятие состоится в онлайн-формате.

Ваша любимая музыка всегда с вами – беспроводные колонки в Каталоге


Беспроводная колонка JBL Charge 4 (красный)
42 отзыва
30 Вт, питание от аккумулятора, Bluetooth 4.2, AUX
308 р.
38 предложений
Беспроводная колонка SVEN PS-115 (черный)
17 отзывов
10 Вт, питание от аккумулятора, Bluetooth, AUX, FM, USB-flash, картридер
56,07 р.
25 предложений
Сравнить эти товары →
Еще больше моделей bluetooth-колонок

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У стартапов остается время до 20 апреля на подачу заявок для участия в конкурсе питчей стартапов EMERGE CHALLENGE, сообщают организаторы конференции EMERGE. Главный приз — 10...
 
Новости дня
Новости разные
 
Рекомендации Bosch по обслуживанию щеток стеклоочистителей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by