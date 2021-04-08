Заявки на EMERGE CHALLENGE принимают еще 12 дней. Главный приз — 10 000 евро

Источник материала: Onliner

У стартапов остается время до 20 апреля на подачу заявок для участия в конкурсе питчей стартапов EMERGE CHALLENGE, сообщают организаторы конференции EMERGE . Главный приз — 10 тысяч евро.

К участию допускаются стартапы ранней стадии с инновационным продуктом, у которого есть глобальный потенциал, рабочий прототип, первый трэкшен, а размер привлеченных инвестиций не превышает 250 тысяч евро. Стартапы на более поздней стадии развития смогут представить инвесторам свой проект на закрытом мероприятии.

Среди инвесторов — фонды Sequoia Capital, Atomico, Runa Capital, Almaz Capital, Fort Ross Ventures и акселераторы 500 Startups, Startup Wise Guys. Список инвесторов доступен по ссылке .

Полуфинал и финал конкурса пройдет на самой конференции EMERGE 12—14 мая. Также участники получат награды от партнеров мероприятия. Сообщество бизнес-ангелов Angels Band выберет один или несколько стартапов и вложит в них 50 тысяч евро.

Для участия в EMERGE CHALLENGE нужно оставить заявку при оформлении билета STARTUP TICKET (можно купить до 11 мая). Организаторы конференции рассмотрят все заявки и свяжутся с кандидатами.

Конференция EMERGE проходит с 2018 года в Минске. В прошлом и нынешнем году мероприятие состоится в онлайн-формате.