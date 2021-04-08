«Через час мы приедем с органами». Кардиолога с 25-летним стажем уволили из РНПЦ за фразу про ОМОН

Источник материала: Салiдарнасць

Вчера утром провластные телеграм-каналы устроили травлю врача-кардиолога из РНПЦ «Мать и дитя» Елены Барановой из-за ее комментария в Facebook о том, что она не хотела бы лечить силовиков и теплых чувств к ним не испытывает. Уже через несколько часов Елена, проработавшая в РНПЦ 25 лет, была уволена.





The Village Беларусь выяснил у нее подробности этой истории.

— Вчера днем я, как обычно, вела прием в своем кабинете. Вдруг мне позвонили регистраторы и сказали, что в регистратуру позвонила женщина и спросила, есть ли у вас доктор Елена Белая. Белая — это моя девичья фамилия, под ней я и зарегистрирована в Facebook.

Поскольку я начинала работать под этой фамилией, многие мои давние пациенты так меня и спрашивают, когда звонят записаться на прием, поэтому регистраторы не почувствовали никакого подвоха и ответили, что такой доктор действительно есть.

Тогда эта неизвестная женщина сказала в трубку: «А вы знаете, что эта доктор написала пост, что она всех ненавидит и никому ничего не простит. Передайте ей, что работать она здесь больше не будет. Через час мы приедем с органами».

Я мгновенно вспомнила этот свой комментарий, но не придала этому звонку большого значения, внутренне усмехнулась. Подумала, наверное, кто-то просто пугает, как бывает делают недовольные пациенты. Хотя недовольных пациентов, которые бы грозились потрудиться над моим увольнением, у меня никогда не было. Я всегда умела находить общий язык даже с самыми скандальными мамами.

Елену вызвал директор РНПЦ.

— Когда я пришла, директор держал перед собой телефон, спросил, знаю ли я, почему он меня вызвал, я ответила, что не знаю, он уточнил, под какой фамилией я зарегистрирована в соцсетях и сказал, что речь идет о моем «выступлении» в соцсетях — зачитал вслух мой комментарий.

Дальше он сказал: «Я не хочу ничего знать и слушать. Врач должен быть вне политики. Меня не интересуют ваши эмоции и переживания, кого вы любите или ненавидите. Такой врач в центре мне не нужен. Ваши морально-этические качества не позволяют вам здесь дальше оставаться. Вы здесь больше не работаете. Пишите заявление по соглашению сторон».

Я пыталась что-то ответить, сказала, что каждый человек имеет право кого-то любить, а кого-то ненавидеть. Попробовала объяснить, что написала комментарий на эмоциях, потому что эта тема мне близка, моего сына тоже задерживали.

Он сказал, что не хочет ничего слышать, вдаваться в детали этой истории не будет, «вы сами все понимаете», работать здесь вы больше не будете. «Ручку и бумагу дать?», — спросил. «Нет, спасибо, у меня найдется», — ответила я и вышла. Оттуда я сразу пошла к заведующей отделением, сказала, что буду писать заявление. Она даже не спросила, что случилось — просто спокойно дала бумагу. Единственной ее просьбой было отработать до конца дня, а не сразу идти домой.

Через пару часов я вернулась к заведующей и попросила вернуть заявление, потому что я хочу еще подумать — послушала коллег, которые уговаривали не уходить так сразу добровольно, ведь у меня еще не закончился контракт. Но заведующая сказала, что это невозможно — приказ об увольнении уже готов и даже бухгалтерия уже рассчитала. Такая скорость меня удивила, ведь в обычное время уволиться у нас очень непросто. Помню, когда несколько докторов пытались уйти, их угрожали уволить по статье.

Елена Баранова была одним из первых докторов-волонтеров на Окрестина. Она вспоминает ночь, когда начали выпускать первых задержанных после выборов.





Кардиолог Елена Баранова (справа) в волонтерском лагере на Окрестина. Фото: Ксения Голубович

— Тогда я насмотрелась на этих изувеченных ребят с синими попами и выбитыми дубинками на теле крестами. Первым делом мы их отпаивали и откармливали, а когда ребята уже приходили в себя и могли говорить, то рассказывали, что их не кормили и не поили, держали на коленях на бетонном полу, проводили через строй, избивая и пытали электрошокером.

Один парень с больным сердцем рассказывал мне, что, когда его собирались бить электрошокером, он сообщил силовикам про свое больное сердце. Они сказали: «Раз у тебя больное сердце, мы тебя по старинке». У него был выбит синий крест на спине и впереди. Все это до сих пор вызывает во мне сильные эмоции, это невозможно забыть.