На службу «Белавиа» заступил первый Boeing 737-8

Сегодня флот национальной авиакомпании «Белавиа» пополнился первым самолетом Boeing 737-8.



Фото пресс-службы «Белавиа»

Воздушное судно стало первым из пяти самолетов, договор на поставку которых был подписан между авиакомпанией «Белавиа» и лизинговой компанией Air Lease Corporation (ALC) в июле 2018 года.

Поставка состоялась на два года позже, чем планировалось, из-за временного запрета на эксплуатацию данного типа самолетов.

Он был связан с двумя авиакатастрофами, которые произошли в 2018 и 2019 годах (коммерческие полеты лайнеров были возобновлены в конце 2020 года после обновления Boeing 737 МАХ 8 и устранения всех технических недоработок).

Как сообщает пресс-служба белорусского авиаперевозчика, «Белавиа» стала двадцать первой авиакомпанией в мире, которая начнет эксплуатировать Boeing 737-8.

Самолет рассчитан на перевозку 174 пассажиров: 162 места в экономклассе и 12 мест в бизнес-классе. Салон 737-8 выполнен в новой стилистике Boeing Sky Interior, которая отличается плавными линиями, светодиодным освещением и увеличенными багажными полками для комфорта пассажиров.

Воздушные суда 737-8 оснащены экономичными двигателями CFM LEAP-1B. Расход топлива и выбросы углекислого газа снижены на 16% по сравнению с предыдущим поколением 737. Топливная экономичность обеспечивает более низкие эксплуатационные расходы и меньшее воздействие на окружающую среду.

Дальность полета Boeing 737-8 — 6.574 км. Это на 1.111 км больше, чем у предшественника, и открывает пассажирам новые маршруты. «Белавиа» планирует начать эксплуатировать Boeing 737-8 на популярных регулярных маршрутах, а также на самых протяженных направлениях.

Самолеты нового поколения Boeing 737-8 постепенно заменят эксплуатируемые авиакомпанией Boeing 737-300 и Boeing 737-500, что существенно обновит парк воздушных судов «Белавиа».

«Мы очень внимательно готовимся к приемке самолета: наши пилоты еще год назад прошли обучение на данный тип воздушного судна. Теперь они это делают повторно. Это касается и технического персонала: они повторно проходят обучение и подтверждают готовность обслуживать данный тип самолета. Принимая новый самолет, мы должны быть уверены в безопасности своих пассажиров и сделаем все, чтобы ее гарантировать», — прокомментировал генеральный директор авиакомпании Игорь Чергинец.

По информации «Белавиа», на данный момент самолеты Boeing 737-8 успешно эксплуатируются такими авиакомпаниями, как United Airlines, American Airlines, Southwest, Alaska Airlines, GOL, Aeromexico, Air Canada, WestJet, Smartwings, TUI fly и другими.