Еще пять человек в Беларуси признаны политзаключенными

Белорусские правозащитные организации признали политическими заключенными еще пять человек.





Как сказано в их совместном заявлении, опубликованного на сайте spring96.org, число политзаключенных в Беларуси выросло до 342.

Политзаключенными признаны:

Валерий Лоза (ст. 369 УК — два с половиной года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа);

Юрий Корнилович (ст. 369 УК — три года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа);

Павел Береснев (ст. 369 УК — полтора года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа);

Станислав Павлинкович (ст. 391 УК — два года ограничения свободы с направлением в учреждения открытого типа);

Виталия Зарядей (ст. 391 УК — заключен под стражу в СИЗО Бреста).

Правозащитники считают преследование этих лиц «политически мотивированным, требуют немедленно освободить их и прекратить уголовное преследование».

Организации, подписавшие заявление, подчеркнули, что белорусские власти «должны принять меры, направленные на декриминализацию диффамационных правонарушений и отмену статей Уголовного кодекса, предусматривающих ответственность за оскорбление государства, государственных символов и должностных лиц (188, 189, 367, 368, 369, 369-1, 370, 391), и прекратить все ранее возбужденные по данным статьям уголовные дела.

Власти должны медленно освободить всех политических заключенных и прекратить политические репрессии против граждан страны, говорится в заявлении, которое подписали лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна», Центр правовой трансформации (Lawtrend), Белорусский ПЕН-центр, «Инициатива FORB», «Правовая инициатива», «Хьюман Константа», Белорусский дом прав человека имени Бориса Звозскова, Белорусский Хельсинкский комитет, Белорусский документационный центр и Белорусская ассоциация журналистов.

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