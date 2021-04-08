Три автомобиля столкнулись на трассе М3 в Лепельском районе, есть погибший

Источник материала: Tut.by

Один человек погиб, еще один получил травмы в аварии, которая произошла утром 8 апреля в Лепельском районе, сообщили в ГАИ УВД Витебского облисполкома.





Предварительно установлено, что 28-летний водитель Volkswagen двигался по трассе М3 Минск — Витебск, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где по касательной столкнулся с Nissan. После этого Volkswagen влетел во встречный Renault.

В результате ДТП 36-летний пассажир Renault от полученных телесных повреждений умер на месте происшествия, а 51-летний пассажир Volkswagen с травмами различной степени тяжести госпитализирован.

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