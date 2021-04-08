Разбираемся с юристом, можно ли отказаться от коллективной материальной ответственности на работе

Источник материала: Tut.by

На прошлой неделе в центре внимания очутилась история с увольнением работников на Минском молочном заводе № 1. Причиной стал договор о коллективной материальной ответственности, который нужно было подписать работникам (сейчас на предприятии его отменили). Как рассказывают наши читатели, это в целом достаточно распространенная практика на разных предприятиях и в организациях. Где-то договор о коллективной материальной ответственности предложили подписать недавно, где-то работники делают это уже не первый год. FINANCE.TUT.BY спросил у юриста, в каких случаях наниматель может предложить подписать такой договор, можно ли отказаться это сделать и как рассчитывается эта самая материальная ответственность, возложенная на работников.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

«У нас в городе нет работы, поэтому смирились. И год боимся — а вдруг что?»

Судя по сообщениям наших читателей, договоры коллективной материальной ответственности распространены на многих предприятиях. Например, рассказывает работница одного из филиалов Слуцкого сыродельного комбината, в начале этого года работники заключили подобный договор во второй раз.

— Пока никто еще ничего не платил, но при малейшей ситуации мастера напоминают о том, что платить будем все. Работники молчат. У нас нет в городе работы, поэтому смирились. И уже год боимся — а вдруг что? — рассказывает работница.

Такой договор заключают и с работниками гродненского предприятия «Белкард».

— Пока только раздали эти договоры, чтобы каждая бригада заполнила их собственноручно. Будут ли заставлять подписывать — не знаю, — говорит работник. — Недели две как лежат эти бумаги, и пока никто не заполняет. В прошлом или позапрошлом году мы подписывали такие же не глядя, а в этом стали думать.



Так выглядит бланк договора о коллективной материальной ответственности, который нужно подписать работникам бригады. Фото: читатель

О существовании подобных договоров у себя на предприятии нам написали работники торговых сетей и магазинов, аптечного склада, железнодорожного депо. В основном они рассказывают, что такие договоры нужно подписывать каждый год, при этом какие-то реальные материальные последствия работники несут не так часто. Но бывают исключения. Например, работница одного из столичных универсамов говорит, что уволилась в октябре прошлого года, а в декабре в отделе провели переучет и предъявили работникам претензии.

— Нас бывших работников — 5 человек, выставленные суммы — от 150 до 370 рублей. Мы все подписали при устройстве на работу контракт и договор о бригадной материальной ответственности. Пока ничего не выплачивали, я написала письмо, что не согласна, в ответ — ничего. Грозят судом и большими издержками, — говорит собеседница. — Суммы нам рассчитали по итогам инвентаризации в зависимости от того, кто сколько отработал от последнего переучета, и зарплаты. А последний переучет был 1,5 года назад.

Как, когда и с кем наниматель может заключить договор о коллективной материальной ответственности

Елизавета Ярмош Адвокат, партнер адвокатского бюро «Хмылко, Ярмош и партнер»

Адвокат, партнер адвокатского бюро «Хмылко, Ярмош и партнеры» Елизавета Ярмош объясняет, что законодательством предусмотрен только примерный перечень работ, при выполнении которых может вводиться коллективная (бригадная) материальная ответственность. К ним относятся работы, связанные с хранением, обработкой, продажей (отпуском), перевозкой или применением в процессе производства переданных сотрудникам ценностей.

— С учетом примерного перечня наниматель вправе на основании коллективного договора (а при его отсутствии — самостоятельно) утверждать перечень должностей служащих, с которыми могут заключаться письменные договоры о полной коллективной (бригадной) материальной ответственности. При приеме на работу вы, по сути, не можете отказаться от подписания такого договора, поскольку это одно из условий выполнения работ, — комментирует Елизавета Ярмош.

Если речь идет об установлении коллективной ответственности для тех, кто уже работает, то нужно помнить, что в большинстве случаев это является изменением существенных условий труда для работников, говорит эксперт. Исключение — если возможность установления коллективной материальной ответственности была предусмотрена при приеме на работу в трудовом договоре.

— Если же этого нет, то наниматель должен предупредить работника не позднее чем за месяц об изменении существенных условий труда. В случае несогласия сотрудника заключать такой договор ему обязаны предложить другую работу, соответствующую его профессии, специальности, квалификации, должности и при этом не связанную с коллективной материальной ответственностью. При отсутствии работы, на которую сотрудник может быть переведен, или при его отказе от предложенной другой работы он может быть уволен по п. 5 ч. 2 ст. 35 Трудового кодекса с выплатой выходного пособия в размере не менее двухнедельного среднего заработка, — говорит Елизавета Ярмош.

Также эксперт напоминает, что по установлению материальной ответственности есть ограничения. Во-первых, коллективная материальная ответственность может быть установлена только с достигшими 18 лет. Во-вторых, коллективная (бригадная) ответственность может быть установлена, если невозможно разграничить материальную ответственность каждого работника и заключить с ним индивидуальный договор.

Как рассчитывается сумма ущерба, если работники подписали такой договор

— Для привлечения к коллективной материальной ответственности необходимо наличие материального ущерба, причиненного недостачей и подтвержденной инвентаризационной ведомостью, либо порча материальных ценностей членами коллектива (бригады), — говорит Елизавета Ярмош. — Причиненный нанимателю материальный ущерб возмещается в полном объеме, как правило, на условиях долевой ответственности. То есть сумма распределяется между членами коллектива (бригады) пропорционально фактически проработанному времени за период от последней инвентаризации до дня обнаружения ущерба.

Эксперт обращает внимание на то, что в некоторых ситуациях члены коллектива или бригады освобождаются от возмещения ущерба. Это может произойти, если будет установлено, что ущерб причинен не по вине работников, если будут установлены конкретные виновники причиненного ущерба из числа членов коллектива (бригады) или если ущерб относится к категории нормального производственно-хозяйственного риска (например, экспериментальное производство или введение новых).