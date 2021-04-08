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В Гродно Volkswagen скатился в Неман и утонул
Источник материала: Tut.by
В Гродно спасатели подняли из Немана утонувший автомобиль. Об этом
Утром 8 апреля спасателям поступило сообщение о том, что автомобиль скатился в реку. При обследовании поверхности воды с лодки работники МЧС обнаружили Volkswagen. Водолазы-спасатели погрузились на глубину около трех метров, привязали веревку к буксировочному крюку и при помощи лебедки, установленной на автомобиле, отбуксировали транспортное средство ближе к берегу.
После этого к колесам авто прикрепили специальные надувные подушки и отбуксировали Volkswagen по мелководью к пляжу, а затем — на дорогу.
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Автомобиль из воды доставали спасатели.
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