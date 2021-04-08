ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Гродно Volkswagen скатился в Неман и утонул

08.04.2021 18:57 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Гродно спасатели подняли из Немана утонувший автомобиль. Об этом сообщили в МЧС.

Утром 8 апреля спасателям поступило сообщение о том, что автомобиль скатился в реку. При обследовании поверхности воды с лодки работники МЧС обнаружили Volkswagen. Водолазы-спасатели погрузились на глубину около трех метров, привязали веревку к буксировочному крюку и при помощи лебедки, установленной на автомобиле, отбуксировали транспортное средство ближе к берегу.

После этого к колесам авто прикрепили специальные надувные подушки и отбуксировали Volkswagen по мелководью к пляжу, а затем — на дорогу.

Если вы хотите поделиться с нами фото, видео и информацией о происходящем на дорогах или ДТП — пишите нам в телеграм, вайбер или отметьте в сторис инстаграм-аккаунт @tutbylive.

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Автомобиль из воды доставали спасатели.
 
Новости дня
Новости разные
 
Массовая авария на витебской трассе, погиб человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by