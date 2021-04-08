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Последствия пандемии: как в СНГ пытаются снизить безработицу

08.04.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В России начали действовать новые правила выплат пособий по безработице. Они касаются россиян, уволенных из-за сокращения штата или закрытия предприятия. О ситуации с безработицей в странах Содружества расскажут корреспонденты телеканала «МИР 24».

В Молдове зарегистрированы 42 тысячи безработных, и их количество растет, сообщает Ксения Яниева. На рынке труда негативно сказалась пандемия. Без работы остались сотрудники кафе и ресторанов, магазинов и ночных клубов. За последние три месяца в агентстве по трудоустройству зарегистрировали 11,5 тысяч новых заявлений. Все безработные могут подать заявку на получение пособия. Размер выплат составляет от 30 до 50% от заработной платы на последнем месте работы. В среднем – 100 долларов.

В Казахстане на бирже труда состоят почти 192 тысячи человек – на 37% больше, чем годом ранее, рассказал корреспондент Кирилл Харламов. Больше всего безработных в Западно-Казахстанской, Атырауской и Кызылординской областях. Причиной стали ограничительные меры из-за локдауна. За четыре года правительство намерено снизить показатели по безработице до 4,7%. Это прописано в Национальном плане развития. Ежегодно будут трудоустраивать около 700 тысяч казахстанцев.

Уровень безработицы в Беларуси снижается. Это тенденция последних лет. Сейчас он составляет 4%. Для экономики цифра комфортная, указала корреспондент Элеонора Лутович. На рынке труда сохраняется конкуренция. Шансов больше у квалифицированных сотрудников. С начала года в банке вакансий центров занятости было 72 тысячи предложений. Большая часть – это рабочие специальности.

По данным на февраль, статистическая служба Армении зафиксировала рост числа желающих найти работу почти на 5%, сообщает корреспондент Арпи Меликян. При этом спрос на рабочую силу снизился почти наполовину. Среди претендующих на вакансии женщин на 40% больше, чем мужчин. Размер пособия по безработице – 60% от минимальной месячной заработной платы. На данный момент она составляет от 100 до 126 долларов.



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Почти везде доля неработающих граждан значительно увеличилась. Без работы остались сотрудники кафе и ресторанов, магазинов и ночных клубов.
 
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