Гайдукевич: новые задачи парламента, будущее энергосистемы и отмена роуминга

Источник материала: Sputnik Беларусь

Темы программы "Горизонт событий".

― В Беларуси начались испытания энергосистемы с отключением трансграничных линий электропередачи с Литвой;

― Индия рассчитывает на обмен визитами с Беларусью на высшем уровне;

― военные Беларуси и России согласовали вопросы реализации Договора по открытому небу;

― роуминг между Беларусью и Россией окончательно будет отменен до конца 2021 года;

― главные задачи текущей сессии белорусского парламента;

― ученые обнаружили способность депрессивного расстройства ускорять клеточное старение;

Итоговый выпуск программы "Горизонт событий" с участием заместителя председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания РБ Олега Гайдукевича смотрите на Sputnik Беларусь.

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