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Гайдукевич: новые задачи парламента, будущее энергосистемы и отмена роуминга
08.04.2021 19:09 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Темы программы "Горизонт событий".
― В Беларуси начались испытания энергосистемы с
― Индия рассчитывает на
― военные Беларуси и России
― роуминг между Беларусью и Россией окончательно
― главные задачи
― ученые обнаружили способность
Итоговый выпуск программы "Горизонт событий" с участием заместителя председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания РБ Олега Гайдукевича смотрите на Sputnik Беларусь.
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Итоговый выпуск программы "Горизонт событий" с участием заместителя председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального...
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