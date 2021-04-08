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Йом ха-Шоа: Израиль и Беларусь вспоминают жертв Холокоста – видео
08.04.2021 19:09 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Израиль вспоминает жертв Холокоста. По всей стране проходят мероприятия, посвященные памяти 6 миллионов евреев. В мемориальном комплексе Яд-Вашем состоялась церемония возложения венков. Президент Израиля Реувен Ривлин и премьер-министр Биньямин Нетаньяху были среди многих высокопоставленных официальных лиц, принявших участие в церемонии.
© Sputnik / Виктор Толочко
В честь Дня Катастрофы и героизма европейского еврейства по всей стране прозвучали сирены. В 10 утра остановился весь транспорт, была объявлена минута молчания.
Йом ха-Шоа
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Траурные церемонии, посвященные памяти о шести миллионах евреев, погибших в годы Второй мировой прошли в Израиле и в белорусской столице.
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