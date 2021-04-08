Йом ха-Шоа: Израиль и Беларусь вспоминают жертв Холокоста – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Израиль вспоминает жертв Холокоста. По всей стране проходят мероприятия, посвященные памяти 6 миллионов евреев. В мемориальном комплексе Яд-Вашем состоялась церемония возложения венков. Президент Израиля Реувен Ривлин и премьер-министр Биньямин Нетаньяху были среди многих высокопоставленных официальных лиц, принявших участие в церемонии.

В честь Дня Катастрофы и героизма европейского еврейства по всей стране прозвучали сирены. В 10 утра остановился весь транспорт, была объявлена минута молчания.

Йом ха-Шоа не обошел стороной и Минск. Белорусы, предки которых в годы войны спасали евреев от нацистов, получили медали Праведников народов мира. Награды вручал посол Израиля в Беларуси Алекс Гольдман-Шайман. В Беларуси праведниками народов мира признаны около 700 белорусов.

Читайте также:

"Холокост" означает "всесожжение": страшные кадры из архивов

из архивов "Поминальная молитва" о 6 миллионах: концерт памяти жертв Холокоста - видео