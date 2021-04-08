Как спасают виноградники, подливая масло в огонь – фантастические фото

Источник материала: Sputnik Беларусь

Винодельческие районы Франции часто страдают от апрельских заморозков. В прошлые годы бывали такие морозы, которые влекли за собой потерю урожая до 80%. В этом году виноградная лоза снова под угрозой, что, скорее всего, скажется на урожае и в конечном счете на ценах на вино.

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