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Как спасают виноградники, подливая масло в огонь – фантастические фото
08.04.2021 19:09 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Винодельческие районы Франции часто страдают от апрельских заморозков.
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Апрельские заморозки во Франции поставили под угрозу урожай виноделов, им пришлось спасать молодую лозу, разводя всю ночь костры.
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