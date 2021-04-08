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Как спасают виноградники, подливая масло в огонь – фантастические фото

08.04.2021 19:09 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Винодельческие районы Франции часто страдают от апрельских заморозков. В прошлые годы бывали такие морозы, которые влекли за собой потерю урожая до 80%. В этом году виноградная лоза снова под угрозой, что, скорее всего, скажется на урожае и в конечном счете на ценах на вино.

Смотрите на Sputnik Беларусь фантастические фото, сделанные в самом сердце виноградников Вувре и Шабли.

 
 
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Апрельские заморозки во Франции поставили под угрозу урожай виноделов, им пришлось спасать молодую лозу, разводя всю ночь костры.
 
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