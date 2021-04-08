Минчанка продала квартиру и перевела мошенникам все деньги. Это 236 тысяч рублей

Источник материала: Onliner

В конце марта 67-летней минчанке позвонил на Viber неизвестный, который представился сотрудником банка. Он заявил, что прямо сейчас с ее банковской карточки мошенники переводят деньги на другой счет и ей срочно нужно установить приложение удаленного доступа. Также мужчина сказал, что в скором времени с ней свяжутся сотрудники милиции. Подробности агентству «Минск-Новости» рассказала официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

Через несколько дней пенсионерке снова на Viber начал звонить якобы представитель милиции. Он посоветовал минчанке снять со счета деньги и зачислила их на карт-счет другого банка. Женщина передала им данные для входа в установленное приложение. Удаленный доступ позволил мошенникам узнать реквизиты банковской карты, авторизоваться от имени минчанки в личном кабинете интернет-банкинга и дистанционно распоряжаться деньгами. В результате с карт-счета пенсионерки похищено более 236 тысяч рублей: белоруска недавно продала квартиру и положила всю сумму на счет.

Действия мошенников квалифицированы по ч. 4 ст. 212 УК («Хищение путем использования компьютерной техники, сопряженное с несанкционированным доступом к компьютерной информации в особо крупном размере»).