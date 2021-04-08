ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Минчанка продала квартиру и перевела мошенникам все деньги. Это 236 тысяч рублей

08.04.2021 19:11 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

В конце марта 67-летней минчанке позвонил на Viber неизвестный, который представился сотрудником банка. Он заявил, что прямо сейчас с ее банковской карточки мошенники переводят деньги на другой счет и ей срочно нужно установить приложение удаленного доступа. Также мужчина сказал, что в скором времени с ней свяжутся сотрудники милиции. Подробности агентству «Минск-Новости» рассказала официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

Через несколько дней пенсионерке снова на Viber начал звонить якобы представитель милиции. Он посоветовал минчанке снять со счета деньги и зачислила их на карт-счет другого банка. Женщина передала им данные для входа в установленное приложение. Удаленный доступ позволил мошенникам узнать реквизиты банковской карты, авторизоваться от имени минчанки в личном кабинете интернет-банкинга и дистанционно распоряжаться деньгами. В результате с карт-счета пенсионерки похищено более 236 тысяч рублей: белоруска недавно продала квартиру и положила всю сумму на счет.

Действия мошенников квалифицированы по ч. 4 ст. 212 УК («Хищение путем использования компьютерной техники, сопряженное с несанкционированным доступом к компьютерной информации в особо крупном размере»).

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В конце марта 67-летней минчанке позвонил на Viber неизвестный, который представился сотрудником банка. Он заявил, что прямо сейчас с ее банковской карточки...
 
Новости дня
Новости разные
 
Гороскоп на 9 апреля: что ждет завтра все знаки Зодиака
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by