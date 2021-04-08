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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так США приготовили санкции против окружения Путина и «дочки» «Газпрома» Срок введения новых санкций - это ближайшие недели.

Как сообщаетсо ссылкой на источники в администрации, ответом Вашингтона станет высылка российских шпионов, работающих под дипломатическим прикрытием, а также новый пакет санкций.Он затронет людей из ближайшего окружения президента России, а также государственных структур, ответственных, как считают в США, за враждебные шаги.Помимо компрометирования Байдена и хакерского взлома, перечень таких действий включает отравление оппозиционераи финансирование убийств американских военных в Афганистане.Срок введения новых санкций - это ближайшие недели, а не месяцы, заявила на брифинге в среду официальный представитель Белого дома. Она подчеркнула, что эти меры направлены на то, чтобы «привлечь Россию к ответственности за безрассудные и враждебные действия».Помимо этого, у администрацииготов новый пакет санкций против проекта «Северный поток-2», сообщаетОн ударит по зарегистрированной в Швейцарии 100-процентной дочке «Газпрома» Nord Sream 2 AG - компании, которая является непосредственным оператором строительства. Также запланированы персональные санкции в отношении ее генерального директораМинюст США утвердил пакет около двух месяцев назад, утверждают источники Politicо. Но с тех пор он лежит на полке без действия.В администрации Байдена нет единого мнения по санкциям против России, а «Северный поток-2» поставил чиновников в положение «между молотом и наковальней», говорит один из источников издания. С одной стороны, Вашингтон хочет наказать Москву и находится под сильным давлением конгресса, который требует покончить с проектом раз и навсегда. С другой, Байден нацелен на восстановление отношений с Германией, подорванных администрациейРоссия ответит на любые недружественные шаги США, заявил в четверг глава МИД РФАмериканская линия в отношении России - «тупиковая, а может быть даже тупая», сказал министр добавив, что санкции «не приносят никакого результата с точки зрения тех целей, которые объявлялись, когда санкции вводились».Решение о том, что делать, может стать крупнейшим внешнеполитическим испытанием раннего президентства Байдена. Но тон американо-российских отношений уже был задан, когда президент в интервью ABC News в прошлом месяце утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Путина «убийцей». Байден также предупредил, что Путин «заплатит определенную цену» за вмешательство в выборы.