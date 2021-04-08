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Осадки прекратятся, и до +9°С. Прогноз погоды на 9 апреля

08.04.2021 19:17 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Осадки прекратятся, и до +9°С. Прогноз погоды на 9 апреля
Фото: ОНТ
Апрель на этой неделе испытывает нас на прочность – снег, мокрый снег вперемешку с дождем, порывистый ветер, температура ниже нормы. Но уже в выходные ситуация изменится. С юго-запада Европы к нам начнёт поступать долгожданное тепло.

В пятницу ночью сохранится влияние влажного воздуха с северо-запада Европы, а днем атмосферные фронты покинут страну и с ростом атмосферного давления погода улучшится. Облаков станет меньше, и осадки постепенно прекратятся.

Ночью еще пройдет небольшой кратковременный снег, а днем уже ожидается сухая погода. Влажность до 80%. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный, днем порывистый, временами по северо-западу сильный порывистый. Атмосферное давление ночью будет интенсивно расти, днем существенно не изменится.

К утру температура воздуха составит от -1°С в столице до +2°С в Брестской области. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 3-5 градусов прохладнее. К середине дня столбики термометров ощутимо поднимутся. По востоку до +9°С. На пару градусов ниже в западных и центральных регионах. К вечеру ожидается +5°С…+7°С.

В субботу начнется потепление. Погоду станет определять область повышенного атмосферного давления, по периферии которой будет поступать более теплый воздух с юго-запада Европы. Температура постепенно повысится. Ночью -2°С…+4°С, днем от +9°С по северу до +16°С по югу, воскресенье еще на 3-5 градусов теплее. Преимущественно без осадков, лишь по северо-западу возможны небольшие кратковременные дожди.
 
 
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В пятницу ночью сохранится влияние влажного воздуха с северо-запада Европы.
 
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