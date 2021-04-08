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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ученые: депрессия ускоряет старение организма Риск преждевременной смерти измеряется при помощи специального математического алгоритма – GrimAge.

В ходе исследования ученые проанализировали образцы крови людей с БДР, чтобы сопоставить уровень метилирования с аналогичным показателем у здоровых людей из контрольной группы. Метилирование – это присоединение метильных групп к определенным участкам ДНК человека, влияющее на активность его генов. С возрастом метилирование ДНК изменяется, поэтому оно используется для определения биологического возраста человека.Как удалось установить исследователям, паттерны метилирования у людей с БДР говорили о том, что их клеточный возраст был в среднем выше по сравнению со здоровыми людьми из контрольной группы.Сам риск преждевременной смерти измеряется при помощи специального математического алгоритма – GrimAge. Данный алгоритм позволяет определить оставшуюся продолжительность жизни. И тут расчеты исследователей показали, что риск ранней смерти выше среди людей с БДР, нежели среди людей того же возраста без депрессивного расстройства.При этом у страдающих БДР лиц, как правило, не наблюдаются внешние возрастные патологии. Однако повышенный риск преждевременной смерти все равно сохраняется, даже без учета таких факторов, как курение и избыточный вес.Напомним, согласно данным Всемирной организации здравоохранения, той или иной формой депрессии на сегодняшний день страдают порядка 330 млн человек.