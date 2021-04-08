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В России ребенок принял гранату за игрушку и взорвал её

08.04.2021 19:17 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В России ребенок принял гранату за игрушку и взорвал её
Фото: Pixabay
В Омске девятилетний мальчик нашел среди своих игрушек гранату Ф-1 и случайно её взорвал. Об этом сообщает «Российская газета».

Мальчик нашел боеприпас, пока гостил у своих бабушки с дедом. Ребенок принял гранату за игрушку и из любопытства выдернул чеку. Произошел взрыв, в результате которого мальчик был экстренно госпитализирован с травмами подбородка, плеча, грудной клетки и брюшной стенки. В данный момент угрозы для его жизни нет.

Как пояснили полицейским пенсионеры, среди игрушек ребенка действительно хранилась граната, однако они думали, что боеприпас учебный. 70-летний дед пострадавшего ребенка нашел её еще в 2007 году около мусорки.

По факту получения ребенком травм Следственный комитет Российской Федерации инициировал проверку.
 
 
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Мальчик нашел боеприпас, пока гостил у своих бабушки с дедом.
 
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