|
В России ребенок принял гранату за игрушку и взорвал её
Источник материала: UDF
Фото: Pixabay
Мальчик нашел боеприпас, пока гостил у своих бабушки с дедом. Ребенок принял гранату за игрушку и из любопытства выдернул чеку. Произошел взрыв, в результате которого мальчик был экстренно госпитализирован с травмами подбородка, плеча, грудной клетки и брюшной стенки. В данный момент угрозы для его жизни нет.
Как пояснили полицейским пенсионеры, среди игрушек ребенка действительно хранилась граната, однако они думали, что боеприпас учебный. 70-летний дед пострадавшего ребенка нашел её еще в 2007 году около мусорки.
По факту получения ребенком травм Следственный комитет Российской Федерации инициировал проверку.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мальчик нашел боеприпас, пока гостил у своих бабушки с дедом.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)