Источник материала: UDF



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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В России ребенок принял гранату за игрушку и взорвал её Мальчик нашел боеприпас, пока гостил у своих бабушки с дедом.

Мальчик нашел боеприпас, пока гостил у своих бабушки с дедом. Ребенок принял гранату за игрушку и из любопытства выдернул чеку. Произошел взрыв, в результате которого мальчик был экстренно госпитализирован с травмами подбородка, плеча, грудной клетки и брюшной стенки. В данный момент угрозы для его жизни нет.Как пояснили полицейским пенсионеры, среди игрушек ребенка действительно хранилась граната, однако они думали, что боеприпас учебный. 70-летний дед пострадавшего ребенка нашел её еще в 2007 году около мусорки.По факту получения ребенком травм Следственный комитет Российской Федерации инициировал проверку.