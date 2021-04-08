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Правозащитники признали пятерых новых политзаключенных

08.04.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Правозащитное сообщество требует немедленно освободить политзаключенных Станислава Павлинковича, Валерия Лозу, Юрия Карниловича, Павла Береснева, Виталия Зародея и прекратить уголовное преследование в отношении них.

Правозащитники получили информацию о следующих лицах, лишенных свободы за оскорбление президента, представителях власти (сотрудниках милиции), судьях и оскорбление государственных символов:

Станислав Павлинкович — осужден приговором суда Могилевского района на два года ограничения свободы с направлением в учреждение открытого типа по ст. 391 УК (оскорбление судьи), направлен для отбывания наказания;

Валерий Лоза — осужден приговором суда Светлогорского района на два с половиной года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа по ст. 369 УК (Оскорбление представителя власти), направлен для отбывания наказания;

Юрий Карнилович — осужден приговором суда Заводского района г. Минска на три года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа по ст. 369 УК (Оскорбление представителя власти), направлен для отбывания наказания;

Павел Береснев — осужден приговором суда Молодечненского района на полтора года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа по ст. 369 УК (Оскорбление представителя власти), направлен для отбывания наказания;

Виталий Зародей — обвиняемый по ст. 391 УК (оскорбление судьи), заключен под стражу в СИЗО г. Бреста.

Правозащитники считают преследование и лишение свободы Станислава Павлинковича, Валерия Лозы, Юрия Карниловича, Павла Береснева, Виталия Зародея политически мотивированным, связанным с мирной реализацией выражения мнения, а их самих политическими заключенными.

Заявление с требованиями немедленно освободить всех политических заключенных и прекратить политические репрессии против граждан страны подписали правозащитный центр «Весна», РОО «Правовая инициатива», Белорусский дом прав человека имени Бориса Звозскова, Центр правовой трансформации Lawtrend, «Инициатива FORB», Белорусский ПЕН-центр, БАЖ и другие организации.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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