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Правозащитники признали пятерых новых политзаключенных
08.04.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Правозащитное сообщество требует немедленно освободить политзаключенных Станислава Павлинковича, Валерия Лозу, Юрия Карниловича, Павла Береснева, Виталия Зародея и прекратить уголовное преследование в отношении них.
Правозащитники получили информацию о следующих лицах, лишенных свободы за оскорбление президента, представителях власти (сотрудниках милиции), судьях и оскорбление государственных символов:
Станислав Павлинкович — осужден приговором суда Могилевского района на два года ограничения свободы с направлением в учреждение открытого типа по ст. 391 УК (оскорбление судьи), направлен для отбывания наказания;
Валерий Лоза — осужден приговором суда Светлогорского района на два с половиной года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа по ст. 369 УК (Оскорбление представителя власти), направлен для отбывания наказания;
Юрий Карнилович — осужден приговором суда Заводского района г. Минска на три года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа по ст. 369 УК (Оскорбление представителя власти), направлен для отбывания наказания;
Павел Береснев — осужден приговором суда Молодечненского района на полтора года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа по ст. 369 УК (Оскорбление представителя власти), направлен для отбывания наказания;
Виталий Зародей — обвиняемый по ст. 391 УК (оскорбление судьи), заключен под стражу в СИЗО г. Бреста.
Правозащитники считают преследование и лишение свободы Станислава Павлинковича, Валерия Лозы, Юрия Карниловича, Павла Береснева, Виталия Зародея политически мотивированным, связанным с мирной реализацией выражения мнения, а их самих политическими заключенными.
Заявление с требованиями немедленно освободить всех политических заключенных и прекратить политические репрессии против граждан страны
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Правозащитное сообщество требует их немедленного освобождения и прекращения уголовного преследования.
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