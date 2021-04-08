В Египте объявили об открытии забытого на три тысячи лет «золотого города»

Источник материала: Tut.by

Неподалеку от Луксора в Верхнем Египте обнаружен потерянный «золотой город», который был основан более трех с половиной тысяч лет назад, но затем заброшен и засыпан песком. Об открытии объявила группа ученых-египтологов во главе с бывшим генеральным секретарем Верховного совета древностей Египта Захи Хавассом, сообщают египетские издания Ahram и El Balad . Об этом также пишет РБК .



Фото: Dr. Zahi Hawass / Facebook

Ученые полагают, что город был основан во времена фараона Аменхотепа III, правившего Древним Египтом в XIV веке до нашей эры, и был в то время крупнейшим административным центром региона.

«Улицы города разделены домами, высота стен некоторых из них достигает 3 м, нам удалось обнаружить, что город простирается на запад вплоть до знаменитого [некрополя] Дейр-эль-Медина», — написал Хавасс на своей странице в сети Facebook.



Фото: Dr. Zahi Hawass / Facebook

Профессор-египтолог из Университета Джонса Хопкинса Бетси Брайан назвала открытие города важнейшей находкой в Египте со времен обнаружения гробницы Тутанхамона.

«Открытие затерянного города не только дает нам редкую возможность увидеть то, как жили древние египтяне в то время, когда страна была на пике своего процветания, но и поможет нам пролить свет на одну из величайших загадок истории: почему Эхнатон и Нефертити решили переехать в Амарну», — добавила Брайан.



Фото: Dr. Zahi Hawass / Facebook

Раскопки на месте обнаружения города начались в сентябре 2020 года, когда исследователи начали поиски посмертного храма Тутанхамона. Вскоре после начала работ ученые обнаружили, что в разные стороны простираются постройки из сырцовых кирпичей. Затем обнаружилось, что перед учеными целый город, причем в хорошем состоянии, здания которого остались почти целыми, а интерьеры комнат — нетронутыми.