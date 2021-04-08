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В Египте объявили об открытии забытого на три тысячи лет «золотого города»
Источник материала: Tut.by
Неподалеку от Луксора в Верхнем Египте обнаружен потерянный «золотой город», который был основан более трех с половиной тысяч лет назад, но затем заброшен и засыпан песком. Об открытии объявила группа ученых-египтологов во главе с бывшим генеральным секретарем Верховного совета древностей Египта Захи Хавассом, сообщают египетские издания
Ученые полагают, что город был основан во времена фараона Аменхотепа III, правившего Древним Египтом в XIV веке до нашей эры, и был в то время крупнейшим административным центром региона.
«Улицы города разделены домами, высота стен некоторых из них достигает 3 м, нам удалось обнаружить, что город простирается на запад вплоть до знаменитого [некрополя] Дейр-эль-Медина», —
Профессор-египтолог из Университета Джонса Хопкинса Бетси Брайан назвала открытие города важнейшей находкой в Египте со времен обнаружения гробницы Тутанхамона.
«Открытие затерянного города не только дает нам редкую возможность увидеть то, как жили древние египтяне в то время, когда страна была на пике своего процветания, но и поможет нам пролить свет на одну из величайших загадок истории: почему Эхнатон и Нефертити решили переехать в Амарну», — добавила Брайан.
Раскопки на месте обнаружения города начались в сентябре 2020 года, когда исследователи начали поиски посмертного храма Тутанхамона. Вскоре после начала работ ученые обнаружили, что в разные стороны простираются постройки из сырцовых кирпичей. Затем обнаружилось, что перед учеными целый город, причем в хорошем состоянии, здания которого остались почти целыми, а интерьеры комнат — нетронутыми.
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Город был основан во времена фараона Аменхотепа III, правившего Древним Египтом в XIV веке до нашей эры, и был в то время крупнейшим административным центром региона.
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