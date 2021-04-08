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Nokia представила шесть новых смартфонов. Цена - от 75 евро
Источник материала: Tut.by
HMD Global представила целую плеяду новых смартфонов Nokia разного уровня. Цены на устройства стартуют с 75 евро, пишет FoneArena.
Nokia C10 и С20 — младшие из показанных новинок. Оба
Так как телефоны не могут похвастаться мощным «железом», операционной системой выступает облегченная Android 11 Go Edition.
Цена С10 — от 75 евро, С20 — от 89 евро.
Nokia G10 и G20 — смартфоны более высокого, но все еще начального уровней. «Десятка»
G20 щеголяет экраном диагональю в 6,52 дюйма (HD+), чипом MediaTek Helio G35, 4 ГБ оперативной и 64/128 ГБ постоянной памяти, слотом для карт microSD, основной камерой разрешением в 48 Мп, 5 Мп (ширик), 2 Мп и 2 Мп, а также фронталкой на 8 Мп. Сканер отпечатков пальцев тут встроен в клавишу питания, не отказались от радио, 3,5-мм разъема и защиты от брызг. Батарейка — 5050 мАч с 10-ваттной зарядкой. Цена — от 159 евро.
Nokia X10 и X20 — старшие среднебюджетные модели. В активе телефонов экран на 6,67 дюйма (Full HD+), процессор Qualcomm Snapdragon 480, батарея емкостью в 4470 мАч с 18-ваттной зарядкой, а также камера (48 Мп, 5 Мп, ширик, 2 Мп и 2 Мп). Фронтальные модули — 8 Мп. Сканеры отпечатков — по бокам корпусов. Есть защита от брызг, 3,5-мм джек и радио. Из различий, например, объем памяти. X10 оснащается 4 или 6 ГБ оперативки и 64/128 ГБ постоянной, а в арсенале X20 уже 6/8 ГБ оперативной памяти и не менее 128 ГБ хранилища.
Цена смартфонов: X10 — от 309 евро, X20 — от 349 евро.
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Устройства скоро поступят в продажу в Европе.
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