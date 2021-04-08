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Nokia представила шесть новых смартфонов. Цена - от 75 евро

08.04.2021 19:31 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

HMD Global представила целую плеяду новых смартфонов Nokia разного уровня. Цены на устройства стартуют с 75 евро, пишет FoneArena.


С10

Nokia C10 и С20 — младшие из показанных новинок. Оба оснащаются экранами на 6,5 дюйма (HD+), батареями на 3000 мАч с портом microUSB, а также камерами на 5 Мп (основная + фронтальная). В активе также 3,5-мм разъемы под наушники и FM-радио. Различаются процессоры: в C10 установлен Unisoc SC7331e, а в С20 — Unisoc SC9863A. Оперативной памяти 1 или 2 ГБ, постоянной — 16 или 32 ГБ, есть поддержка карт microSD.

Так как телефоны не могут похвастаться мощным «железом», операционной системой выступает облегченная Android 11 Go Edition.

Цена С10 — от 75 евро, С20 — от 89 евро.


G20

Nokia G10 и G20 — смартфоны более высокого, но все еще начального уровней. «Десятка» комплектуется дисплеем на 6,53 дюйма (HD+), процессором MediaTek Helio G25, 3 или 4 ГБ оперативки и 32/64 ГБ постоянной памяти. Есть microSD-слоь. Батарея — 5050 мАч, камера сзади — 13 Мп + 2 Мп. Фронтальная 8 Мп. Есть защиты от брызг (IPX2). Цена — от 139 евро.

G20 щеголяет экраном диагональю в 6,52 дюйма (HD+), чипом MediaTek Helio G35, 4 ГБ оперативной и 64/128 ГБ постоянной памяти, слотом для карт microSD, основной камерой разрешением в 48 Мп, 5 Мп (ширик), 2 Мп и 2 Мп, а также фронталкой на 8 Мп. Сканер отпечатков пальцев тут встроен в клавишу питания, не отказались от радио, 3,5-мм разъема и защиты от брызг. Батарейка — 5050 мАч с 10-ваттной зарядкой. Цена — от 159 евро.


Х20

Nokia X10 и X20 — старшие среднебюджетные модели. В активе телефонов экран на 6,67 дюйма (Full HD+), процессор Qualcomm Snapdragon 480, батарея емкостью в 4470 мАч с 18-ваттной зарядкой, а также камера (48 Мп, 5 Мп, ширик, 2 Мп и 2 Мп). Фронтальные модули — 8 Мп. Сканеры отпечатков — по бокам корпусов. Есть защита от брызг, 3,5-мм джек и радио. Из различий, например, объем памяти. X10 оснащается 4 или 6 ГБ оперативки и 64/128 ГБ постоянной, а в арсенале X20 уже 6/8 ГБ оперативной памяти и не менее 128 ГБ хранилища.

Цена смартфонов: X10 — от 309 евро, X20 — от 349 евро.

 
 
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