Вместо ужина двухчасовая прогулка. История Светланы, которая ходила по Лепелю и худела

Источник материала: Tut.by

Когда Светлана Яцук меньше чем за год сбросила 30 кг, многие знакомые удивились. Кто-то даже спросил, не заболела ли она: была «пампушкой», а тут — резко переменилась. Девушка рассказала HEALTH.TUT.BY о том, какое незыблемое правило помогло справиться с лишним весом.



Фото: из личного архива

«Ела, чтобы было молоко»

34-летняя Светлана живет в Лепеле. Она столкнулась с проблемой лишнего веса после родов. До беременности девушка весила 53 кг при росте 162 см, во время ее набрала 32 кг. На некоторое время после родов вес снизился, а потом, в 2016 году, взлетел до небывалой отметки на весах — 95 кг.

— Я много ела, чай со сгущенкой пила: советовали делать, чтоб молоко было. И мне лет шесть все нравилось! Я была счастливая и толстая, — шутит Света. — Хотя муж (уже бывший) неоднократно спрашивал: а не хотелось ли бы мне сбросить вес? Но нет, я продолжала есть. Шашлык, майонез ложками во все блюда — мне было нормально.

При этом физически Свете было тяжело нагнуться, чтобы обуться, взять ребенка на руки, пройтись куда-то.

Похудеть она решила, как ни странно, перед 1 сентября: ей хотелось пойти на первый звонок сына стройной. «Пинок мотивации» дала случайно увиденная телепрограмма:

— Женщина рассказывала, как со 120 кг похудела до 60 — благодаря ходьбе. Смысл был в том, что она ставит родным ужин на стол, а сама уходит гулять на пару часов. И мне захотелось попробовать.

«Бывало, и до полуночи ходила»

В 2016 году фитнес-трекеры были не так популярны — так что Света просто засекала себе время и шла. Сразу прогулки были по 40 минут, потом — по два часа. За это время она успевала обойти весь Лепель. Ходьба вошла в привычку, которую одобряли родные.

— Для них это закон: тебе надо идти! Со мной при этом никто не может ходить. Во-первых, у меня достаточно быстрый темп — не выдерживают. Во-вторых, ни у кого нет времени. Начинала ходить зимой, и это тоже понравилось — хорошенько пропотеешь. И спустя годы в зимнее время выбираю места, где не почищено. Это правило никогда не нарушаю: во сколько бы с работы ни пришла — все равно пойду гулять. Бывало такое, что и до полуночи ходила.



Фото: из личного архива

Прогулки начали влиять абсолютно на разные сферы жизни: стало проще дышать, двигаться, улучшилось качество сна. Стало больше прогулок и с сыном, игры теперь подвижнее — раньше Света игровой активности себе просто не могла позволить.

— Бонус — стал уходить объем. Да и во время прогулок мысли выветриваются, шагаешь и сам себе думаешь. У нас еще в Лепеле леса, озера…

Помог с рационом пример больничного питания

К первому сентября 2016 года Света сбросила 30 кг, 12 из них ушло за первых два месяца. Помогла в этом и корректировка питания.

— Не было такого, чтобы от всего моментально отказалась. Больше жидкости стала употреблять, в том числе супы, бульоны. Сладкое ела, но в разы меньше, чем до этого. После 19.00 вообще ничего не ела. Жареное минимизировала, стала больше тушить, варить, готовить на пару. Овощей добавила, а порции, наоборот, уменьшила.



Фото: из личного архива

Действовала Света по наитию — калории не подсчитывала, дневник не вела, потому что об этом просто не знала. Немного помогло с питанием нахождение с ребенком в больнице.

— Многим знакомым говорю: нам не нужно придумывать диет, за нас все придумали — медицинские столы, которые врачи при язве, например, назначают и т.д. Открывай ее — вот тебе и правильное питание.

К ходьбе и питанию Света добавила и немного домашней аэробики: упражнения с гантелями, 150−200 прыжков на скакалке, подъемы ног, наклоны туловища. Делает набор простых движений не каждый день, а по собственному графику.

Все это больше пяти лет помогало держать вес на отметке 62 кг. Сейчас пара килограмм прибавилась.

— Две сидячие работы дают о себе знать. Возможно, еще и больше стала себе позволять в плане еды. Но теперь-то я понимаю, что это все точно поправимо — и достаточно простыми способами.