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Спасатели вытащили из Немана утонувшую в реке машину – видео

08.04.2021 19:33 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Просьба достать авто из Немана поступила в МЧС в четверг 8 апреля. Спасатели прибыли к реке и нашли Volkswagen в 300 метра от места, где машина ушла под воду.

Водолазы МЧС работали на глубине около трех метров – они привязали тросы к буксировочному крюку и при помощи лебедки вытащили машину на берег.

 

 
 
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Сотрудники МЧС вытащили из Немана съехавшую в воду машину. Смотрите на видео кадры с места ЧП.
 
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