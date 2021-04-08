Спасатели вытащили из Немана утонувшую в реке машину – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Просьба достать авто из Немана поступила в МЧС в четверг 8 апреля. Спасатели прибыли к реке и нашли Volkswagen в 300 метра от места, где машина ушла под воду.

Водолазы МЧС работали на глубине около трех метров – они привязали тросы к буксировочному крюку и при помощи лебедки вытащили машину на берег.