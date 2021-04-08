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Спасатели вытащили из Немана утонувшую в реке машину – видео
08.04.2021 19:33 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Просьба достать авто из Немана поступила в МЧС в четверг 8 апреля. Спасатели прибыли к реке и нашли Volkswagen в 300 метра от места, где машина ушла под воду.
Водолазы МЧС работали на глубине около трех метров – они привязали тросы к буксировочному крюку и при помощи лебедки вытащили машину на берег.
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Сотрудники МЧС вытащили из Немана съехавшую в воду машину. Смотрите на видео кадры с места ЧП.
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