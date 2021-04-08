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На улице Гришина в Могилеве дотла сгорела Tesla

08.04.2021 19:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сообщение о пожаре автомобиля, припаркованного на улице Гришина, поступило в центр оперативного управления Могилевского ГОЧС 7 апреля в 15:55 от очевидца.



Об этом пишет mycity.by.

Когда спасатели прибыли к месту вызова, автомобиль горел открытым пламенем.

— В результате пожара уничтожен легковой автомобиль Tesla Model S3 2018 года выпуска. Предполагаемая причина возгорания — нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования, — рассказали в горотделе по ЧС.
 
 
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Сообщение о пожаре автомобиля, припаркованного на улице Гришина, поступило в центр оперативного управления Могилевского ГОЧС 7 апреля в 15:55 от очевидца.
 
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