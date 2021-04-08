|
Золото – вечная ценность? Где в Беларуси открыть металлический счет и сколько на этом можно заработать
Источник материала: Партизан
Не все банковские продукты широко известны и понятны. Хотя и оказываются выгодными по ряду параметрам. Пример – обезличенные металлические счета (ОМС).
В этом материале Myfin.by
Золото – вечная ценность? Где в Беларуси открыть металлический счет и сколько на этом можно заработать
Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com
Что такое ОМС простыми словами
Чтобы скорее разобраться в вопросе лучше воспользоваться не определениями из официальных документов, а аналогиями с уже известными продуктами.
- Если вы сберегаете наличные деньги – рубли или доллары, это наличные сбережения.
- Если вы несете эти деньги в банк под проценты – это уже депозит.
Банк принимает у вас деньги и обязуется вернуть полученную сумму плюс проценты. Но обязательства вернуть именно те же купюры, что вы внесли, у банка нет. Потому банковский депозит можно смело называть «обезличенным».
Правильнее даже говорить не о том, что у вас деньги в банке, ведь он может и не хранить их у себя, а о том, что у вас есть обязательство банка вернуть оговоренную сумму на определенных условиях.
Теперь представим то же самое для золота, серебра, платины, которые можно купить в банке и продать банку обратно. Напомним, что цены покупки и продажи драгоценных металлов изменяются с течением времени. Добавим, что цена выкупа золота, серебра и других металлов банками в каждый момент времени ниже, чем цена их продажи населению.
Что происходит при открытии обезличенного металлического вклада?
Клиент вносит в банк некоторую сумму.
Банк продает клиенту определенное количество драгоценного металла. Это количество определяется текущей ценой этого металла в рублях.
Купленный драгметалл зачисляется на счет клиента. Речь не идет о конкретных слитках, а об определенном, обезличенном, весе золота, серебра, платины.
При закрытии счета банк выкупает у клиента металл со счета по цене на текущую дату, и возвращает деньги.
Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com
Накопления клиента на ОМС записываются не в деньгах, а в граммах купленного драгоценного металла. При открытии ОМС не обязательно, чтобы банк имел в наличии слитки нужного металла.
Проценты по металлическим счета не начисляются. Клиент зарабатывает (или теряет) на разнице цен при покупке металла у банка и при обратной продаже банку.
Важное замечание – цены продажи и выкупа металла в ОМС не равны ценам продажи и выкупа слитков в банках, но и цена слитков, и ОМС меняются вслед за ценами мирового рынка.
Из всего этого следует, что:
Обезличенный металлический вклад – это обязательство банка вернуть клиенту определенную сумму, которая будет эквивалента стоимости драгметалла на счете по цене на момент возврата.
Преимущества и недостатки обезличенных металлических вкладов
ОМС дают возможность заработать, но защищены не так, как обычные депозиты, порядок заработка на них не такой как по другим вкладам и вообще не гарантирован.
Начнем с достоинств:
Драгоценные металлы зачастую меньше подвержены инфляции. Рублевые вклады становятся убыточным при резком падении курса, и даже в стабильные периоды существенная часть процентов по депозиту идет на компенсацию инфляции.
Цена драгметаллов в долгосрочном периоде склонна к росту. Разница между ценами при вложении и обратном выкупе металла становится прибылью клиента.
Изменение цены золота за последние 20 лет
Цены продажи и обратного выкупа драгоценного металла в рамках ОМС выгоднее, чем покупка и сдача в банк слитков. Разница меньше, соответственно меньше потери клиента.
Доходы от ОМС не облагаются подоходным налогом.
Недостатки ОМС таковы:
Возврат ОМС гарантирует сам банк, но не государство. В случае неплатежеспособности банка государство не будет компенсировать потери вкладчиков, как это делается по денежным вкладам.
Иногда после пика цены золота, серебра и т.д. случается падение на несколько лет. Открытие ОМС в период высоких цен и закрытие при низких, станет очевидным убытком.
Посмотрим, каковы условия обезличенных металлических вкладов в банках Беларуси. И оценим доход по ним на конкретных примерах.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)