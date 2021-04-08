В Гродно спасатели вытащили из Немана утонувший Volkswagen

Источник материала: ОНТ

Гродно спасатели вытащили из Немана утонувший Volkswagen" class="one-news__figure-img">

В Гродно спасатели вытащили из реки Неман легковой Volkswagen. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Сообщение с просьбой помочь извлечь автомобиль из реки Неман поступило диспетчеру центра оперативного управления Гродненского городского отдела МЧС поступило 8 апреля в 6:50. Автомобиль был обнаружен под водой, примерно в 300 метрах от места скатывания.

Водолазы спасатели погрузились на глубину около трех метров, после чего, привязав веревку к буксировочному крюку, при помощи лебедки начали буксировать автомобиль в сторону берега. Затем они закрепили специальные надувные подушки (лифтбаги) за колеса и отбуксировали авто к пляжу по мелководью, откуда авто уже вытащили на сушу.

Фото: МЧС

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