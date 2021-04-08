ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Гродно спасатели вытащили из Немана утонувший Volkswagen

08.04.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В Гродно спасатели вытащили из Немана утонувший VolkswagenГродно спасатели вытащили из Немана утонувший Volkswagen" class="one-news__figure-img">

В Гродно спасатели вытащили из реки Неман легковой Volkswagen. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Сообщение с просьбой помочь извлечь автомобиль из реки Неман поступило диспетчеру центра оперативного управления Гродненского городского отдела МЧС поступило 8 апреля в 6:50. Автомобиль был обнаружен под водой, примерно в 300 метрах от места скатывания.

Водолазы спасатели погрузились на глубину около трех метров, после чего, привязав веревку к буксировочному крюку, при помощи лебедки начали буксировать автомобиль в сторону берега. Затем они закрепили специальные надувные подушки (лифтбаги) за колеса и отбуксировали авто к пляжу по мелководью, откуда авто уже вытащили на сушу.

Фото: МЧС

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гродно спасатели вытащили из реки Неман легковой Volkswagen. Об этом сообщает пресс-служба МЧС. Сообщение с просьбой помочь извлечь автомобиль из реки Неман...
 
Новости дня
Новости разные
 
За сьцяг у вакне на 15 сутак асудзілі 72-гадовую жанчыну, а яе нявестку аштрафавалі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by