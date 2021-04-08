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Конкурс красоты на Шри-Ланке: судью арестовали, корону обиженной победительнице вернули
Источник материала: ОНТ
Конкурс красоты для замужних женщин на Шри-Ланке неожиданно получил детективное продолжение. Сегодня полиция арестовала судью, которая
Конкурс имеет высокий статус, на церемонии награждения присутствовала жена премьер-министра. К тому же финал транслировался в прямом эфире. В общем, получилось неприятно до слёз. При этом победительница сообщила, что получила травмы головы, и заявила на обидчицу в полицию. В результате инициаторшу склоки на сцене арестовали. А корону обиженной миссис вернули.
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Конкурс красоты для замужних женщин на Шри-Ланке неожиданно получил детективное продолжение. Сегодня полиция арестовала судью, которая отобрала корону у...
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