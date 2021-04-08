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ФАО: мировые цены на продовольствие растут 10 месяцев подряд

08.04.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

ФАО: мировые цены на продовольствие растут 10 месяцев подряд

Мировые цены на продовольствие растут уже на протяжении 10 месяцев подряд. К такому выводу пришли эксперты Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) по итогам марта, передает БЕЛТА.

Как отмечается в докладе организации, в марте среднее значение индекса продовольственных цен ФАО составило 118,5 пункта, что стало самым высоким значением с июня 2014 года.

В частности, сильней всего выросли цены на растительные масла и молочную продукцию. Так, индекс цен на растительное масло по сравнению с февралем вырос на 8% и достиг почти 10-летнего максимума, в то время как индекс цен на молочную продукцию увеличился на 3,9%. Столь активный рост цен обусловлен сокращающимся предложением и ростом спроса на продукцию, вызванным ожидаемым возобновлением работы заведений общественного питания.

Индекс цен на мясо увеличился по сравнению с февралем на 2,3% –тут основной причиной стало растущее потребление мясной продукции в преддверии Пасхи.

При этом индекс цен на зерновые, напротив, снизился – на 1,8%. Причиной снижения цен стали достаточные запасы и благоприятные виды на урожай 2021 года. Впрочем, индекс все еще превышает аналогичный показатель за март 2020 года на 26,5%. Также по итогам марта на 4% сократился индекс цен на сахар.

Индекс продовольственных цен ФАО – показатель, который позволяет ежемесячно отслеживать колебания мировых цен на наиболее ходовые продовольственные товары.

Фото: Pixabay

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Мировые цены на продовольствие растут уже на протяжении 10 месяцев подряд. К такому выводу пришли эксперты Продовольственной и сельскохозяйственной организации...
 
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